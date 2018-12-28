Цены на топливо имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л — «А-95»

Розничные цены на топливо имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л или 8%, сообщил на своей странице в Facebook директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, в Украине с ноября цены на бензины уже упали на 10%, а на дизельное топливо - на 9,1%.

«В украинских розничных ценах «нефтяная» составляющая около 45% (остальное - налоги, затраты и безусловно прибыль трейдеров)», - отметил он, добавив, что с учетом 40% снижения котировок сырой нефти, стоимость топлива на украинских АЗС должна снизиться на 18%.

Пока из этих 18%, по словам эксперта, ушло 10%, соответственно еще есть потенциал снижения на 8% или около 2,5 грн на литре.

«Процесс идет, хотя и медленнее, чем хотелось бы. С другой стороны, как показывает мониторинг цен на заправках Европы, там темпы снижения аналогичные, даже немного меньше (10% - бензин и около 8% на ДТ). Так что заторможенность на этапе падения цен видимо интернациональная особенность данного бизнеса. Но опять же: еще не вечер!» - подытожил директор «А-95».

Напомним, бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в среднем 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело на 3 грн/л. При этом в премиальных сетях, таких, как ОККО и WOG, бензины подешевели на 4 грн/л, ДТ - на 2,5 грн/л. За тот же период эконом-сегмент (станции группы «Приват») снизил цены на дизтопливо и бензины на 3 грн/л.

Также напомним, с конца ноября средняя цена автогаза в розничных сетях снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%.