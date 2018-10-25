«Приват» 25 октября повысил цену ДТ на 50 коп

Крупнейшая в стране консолидированная сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на дизельное топливо на 50 коп./л до 31,50 грн/л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.

По данным А-95, кроме «Привата» 25 октября цены ДТ выросли в сети «Фактор», на 20 коп./л.

Последний раз «Приват» повышал цены ДТ 11 октября, также на 50 коп./л. Напомним, последние дни стоимость ДТ в мелкооптовом сегменте превышала розничную цену, в том числе в сети группы «Приват». 25 октября стоимость ДТ в мелком опте в Новограде-Волынском и Коростене начала снижаться.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 25 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,39 32,65 34,09 32,59 16,79 WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,78 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,69 16,49 (+0,04) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 16,39 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,39 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,79 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 31,00 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,70 31,70 ‒ 31,70 16,45 (+0,10) UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 15,70 (-0,50) Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,89 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,49 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,26 33,27 34,29 32,43 16,32 (-0,02)

Как сообщал enkorr, группа «Приват» впервые с 2016 года импортировала по морю 30 тыс. т дизельного топлива через свою нефтеперевалку в Одессе. Этой поставке предшествовали сообщения о сокращении производства ДТ на Кременчугском НПЗ и перебоях со снабжением розничной сети «Привата».