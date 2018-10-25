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Информация об агентстве
«Приват» 25 октября повысил цену ДТ на 50 коп
18:17 25.10.2018 |
Крупнейшая в стране консолидированная сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на дизельное топливо на 50 коп./л до 31,50 грн/л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.
По данным А-95, кроме «Привата» 25 октября цены ДТ выросли в сети «Фактор», на 20 коп./л.
Последний раз «Приват» повышал цены ДТ 11 октября, также на 50 коп./л. Напомним, последние дни стоимость ДТ в мелкооптовом сегменте превышала розничную цену, в том числе в сети группы «Приват». 25 октября стоимость ДТ в мелком опте в Новограде-Волынском и Коростене начала снижаться.
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 25 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
32,39
|
32,65
|
34,09
|
32,59
|
16,79
|
WOG
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,78
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,69
|
16,49 (+0,04)
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
30,99
|
32,29
|
31,29
|
16,39
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
33,79
|
16,39
|
ОККО
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,79
|
SUN OIL
|
30,99
|
31,99
|
32,49
|
31,99
|
16,69
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
31,00
|
Glusco
|
32,75
|
33,75
|
34,75
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,70
|
31,70
|
‒
|
31,70
|
16,45 (+0,10)
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
30,90
|
15,70 (-0,50)
|
Mango
|
30,69
|
31,69
|
33,09
|
30,99
|
15,55
|
SOCAR
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,89
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
30,49
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,69
|
32,19
|
34,49
|
31,99
|
15,69
|
32,26
|
33,27
|
34,29
|
32,43
|
16,32 (-0,02)
Как сообщал enkorr, группа «Приват» впервые с 2016 года импортировала по морю 30 тыс. т дизельного топлива через свою нефтеперевалку в Одессе. Этой поставке предшествовали сообщения о сокращении производства ДТ на Кременчугском НПЗ и перебоях со снабжением розничной сети «Привата».
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