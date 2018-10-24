Оптовые цены ДТ превысили розницу

Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте с начала октября выросла на 3,80 грн/л (14%) и на 24 октября достигла 31,15 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Это выше, чем розничная цена в сетях АЗС, работающих в эконом-сегменте. Например, российский трубопроводный ресурс в Новоград-Волынском 24 октября предлагался по 31,30 грн/л, а белорусский ДТ в Коростене - по 31,00-31,35 грн/л, в то время как группа «Приват» через свою розничную сеть (крупнейшая в стране - около 1 600 АЗС) продает ДТ по 31,00 грн/л. Для сравнения: в конце сентября в мелком опте стоимость ДТ была в районе 27,3 грн/л, а цены на ДТ в сети «Приват» - 29,00 грн/л.

Основной причиной октябрьского роста цен ДТ стали перебои с поставками ресурса и возникновение дефицита. С первых чисел октября были ограничены отгрузки ДТ из терминала в Новоград-Волынском, что объяснили техническими работами на нефтепродуктопроводе.

Из-за этого предложение ДТ в крупном и мелком опте в Новоград-Волынском резко сократилось. Участники рынка жаловались на прекращение отгрузок топлива по формульным контрактам, компания «Анвитрейд» в свою очередь эти обвинения отрицала. Ситуация с отгрузками ДТ из Новоград-Волынского стабилизировалась в начале текущей недели, и 24 октября цены в крупном опте опустились на 200 грн/т до 34 600 грн/т.

Также сократились и поставки ДТ из Беларуси. В «Консалтинговой группе А-95» enkorr сообщили, что по итогам 21 дня октября среднесуточный импорт ДТ с Беларуси составил 5,6 тыс. т, при этом средний показатель за сентябрь был 7,7 тыс. т, за август - 8,5 тыс. т.

Сразу несколько участников рынка заявили, что белорусские производители ограничили отгрузку ДТ до 100 т/день на одну компанию. «Вполне вероятно, что такие ограничения введены не случайно в преддверии заключению новых годовых контрактов», - поделился мнением один из импортеров белорусского топлива, пожелавший остаться не названным.

С 23 октября Кременчугский НПЗ убрал предложение ДТ со своего официального прейскуранта. Как сообщал enkorr, группа «Приват», управляющая заводом, сама столкнулась с нехваткой топлива для своей розничной сети и была вынуждена импортировать ресурс по морю.

Управляющая Шебелинским ГПЗ компания «Укргаздобыча» не выставляет на спотовые торги ДТ с 9 октября (5 аукционов). С 27 октября завод планируется вывести на плановый ремонт.

Сокращение предложения ДТ из традиционных источников - Беларуси и России - повысило спрос на морской ресурс. «По югу довольно большой спрос на небольшие «быстрые» партии по 5-6 тыс. т. На такие партии в Средиземном море цена очень высокая, но за ресурс на условиях «здесь и сейчас» готовы платить довольно внушительные премии», - говорит член правления компании Skywalk Trading Ирина Рубан.

Компания ожидает на днях прибытие танкера с туркменским ДТ. «Наши отгрузки с Туркменбаши мы уже выполнили, на днях прибудет последнее судно. Далее не хотим рисковать из-за долгого пути и возможного похолодания», - отметила И.Рубан.

Отметим, что стоимость дизельного топлива в крупно- и мелкооптовом сегменте украинского рынка впервые с февраля 2015 г. превысила стоимость бензина марки А-92 (см граф. 1 и граф. 2).

По словам участников рынка, превышение стоимости ДТ над бензинами эта общемировая тенденция, вызванная в первую очередь новыми нормами по использованию судоходного топлива, вступающими в силу с 2020 г. Ранее enkorr писал об этой проблеме.

«Это глобальный разворот между бензином и ДТ. На сегодня котировки ДТ уже выше чем у бензина. Основным давлением на эту ситуацию выступают новые нормы по использованию топлива танкерами», - объясняет руководитель одного из международных трейдеров, работающих в том числе в Украине.

При этом в Украине бензин всегда был дороже ДТ, в том числе, за счет разной ставки акцизного налога. На бензин он составляет €213,5 за тыс. л, на ДТ - €139,5.



