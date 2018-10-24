Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 22:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оптовые цены ДТ превысили розницу
22:05 24.10.2018 |
Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте с начала октября выросла на 3,80 грн/л (14%) и на 24 октября достигла 31,15 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Это выше, чем розничная цена в сетях АЗС, работающих в эконом-сегменте. Например, российский трубопроводный ресурс в Новоград-Волынском 24 октября предлагался по 31,30 грн/л, а белорусский ДТ в Коростене - по 31,00-31,35 грн/л, в то время как группа «Приват» через свою розничную сеть (крупнейшая в стране - около 1 600 АЗС) продает ДТ по 31,00 грн/л. Для сравнения: в конце сентября в мелком опте стоимость ДТ была в районе 27,3 грн/л, а цены на ДТ в сети «Приват» - 29,00 грн/л.
Основной причиной октябрьского роста цен ДТ стали перебои с поставками ресурса и возникновение дефицита. С первых чисел октября были ограничены отгрузки ДТ из терминала в Новоград-Волынском, что объяснили техническими работами на нефтепродуктопроводе.
Из-за этого предложение ДТ в крупном и мелком опте в Новоград-Волынском резко сократилось. Участники рынка жаловались на прекращение отгрузок топлива по формульным контрактам, компания «Анвитрейд» в свою очередь эти обвинения отрицала. Ситуация с отгрузками ДТ из Новоград-Волынского стабилизировалась в начале текущей недели, и 24 октября цены в крупном опте опустились на 200 грн/т до 34 600 грн/т.
Также сократились и поставки ДТ из Беларуси. В «Консалтинговой группе А-95» enkorr сообщили, что по итогам 21 дня октября среднесуточный импорт ДТ с Беларуси составил 5,6 тыс. т, при этом средний показатель за сентябрь был 7,7 тыс. т, за август - 8,5 тыс. т.
Сразу несколько участников рынка заявили, что белорусские производители ограничили отгрузку ДТ до 100 т/день на одну компанию. «Вполне вероятно, что такие ограничения введены не случайно в преддверии заключению новых годовых контрактов», - поделился мнением один из импортеров белорусского топлива, пожелавший остаться не названным.
С 23 октября Кременчугский НПЗ убрал предложение ДТ со своего официального прейскуранта. Как сообщал enkorr, группа «Приват», управляющая заводом, сама столкнулась с нехваткой топлива для своей розничной сети и была вынуждена импортировать ресурс по морю.
Управляющая Шебелинским ГПЗ компания «Укргаздобыча» не выставляет на спотовые торги ДТ с 9 октября (5 аукционов). С 27 октября завод планируется вывести на плановый ремонт.
Сокращение предложения ДТ из традиционных источников - Беларуси и России - повысило спрос на морской ресурс. «По югу довольно большой спрос на небольшие «быстрые» партии по 5-6 тыс. т. На такие партии в Средиземном море цена очень высокая, но за ресурс на условиях «здесь и сейчас» готовы платить довольно внушительные премии», - говорит член правления компании Skywalk Trading Ирина Рубан.
Компания ожидает на днях прибытие танкера с туркменским ДТ. «Наши отгрузки с Туркменбаши мы уже выполнили, на днях прибудет последнее судно. Далее не хотим рисковать из-за долгого пути и возможного похолодания», - отметила И.Рубан.
Отметим, что стоимость дизельного топлива в крупно- и мелкооптовом сегменте украинского рынка впервые с февраля 2015 г. превысила стоимость бензина марки А-92 (см граф. 1 и граф. 2).
По словам участников рынка, превышение стоимости ДТ над бензинами эта общемировая тенденция, вызванная в первую очередь новыми нормами по использованию судоходного топлива, вступающими в силу с 2020 г. Ранее enkorr писал об этой проблеме.
«Это глобальный разворот между бензином и ДТ. На сегодня котировки ДТ уже выше чем у бензина. Основным давлением на эту ситуацию выступают новые нормы по использованию топлива танкерами», - объясняет руководитель одного из международных трейдеров, работающих в том числе в Украине.
При этом в Украине бензин всегда был дороже ДТ, в том числе, за счет разной ставки акцизного налога. На бензин он составляет €213,5 за тыс. л, на ДТ - €139,5.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|Минсоцполитики обещает полную монетизацию субсидий с 1 января
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оптовые цены ДТ превысили розницу
|«Нафтогаз» наконец утвердил план выделения оператора ГТС
|Объем фальсифицированной «молочки» в Украине достигает 30% - Ассоциация производителей молока
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.10.18
|Цены СУГ внутреннего производства сохранились на уровне прошлой недели
Это интересно
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
|Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
|Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
|Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков
|Китай к 2030 году построит мощнейший в мире коллайдер