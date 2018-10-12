Россия перекрыла поставки ДТ и СУГ в Беларусь

Россия с 1 ноября 2018 г. вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также СУГ (27-я группа кодов ТНВЭД) в Беларусь. Согласно подписанному протоколу к межправительственному соглашению, запрет будет действовать до конца 2019 г., сообщает Reuters со ссылкой на слова министра энергетики РФ Александра Новака.

«Он (протокол, - enkorr) также предусматривает частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в республике Беларусь и которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы. Это отдельный перечень к протоколу, большой перечень - лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция нефтехимических заводов», - сказал Новак.

Напомним, летом 2018 г. правительство РФ выразило недовольство, что часть нефтепродуктов, поставляемых из России в Беларусь в рамках Таможенного союза без уплаты таможенных сборов, реэкспортируется ею в третьи страны, а пошлины от экспорта зачисляются в бюджет Беларуси. Основные претензии касались мазута, которого за 7 месяцев 2018 г. было реэкспортировано через Беларусь более 1,3 млн т.

Чтобы не допустить реэкспорта, Россия предложила разработать индикативный баланс потребностей Беларуси в нефтепродуктах и запретить поставку нефтепродуктов свыше, предусмотренных этим балансом объемов.

Напомним, с 2017 г. из Беларуси в Украину поставляется СУГ не только произведенный на местных заводах, но и с ряда перевалочных терминалов, которые обрабатывают российский ресурс. По данным «Консалтинговой группы А-95», за 9 месяцев 2018 г. из этих терминалов в Украину поставлено 158, 4 тыс. т СУГ, что составляет 16% от всего объема импорта газа за этот период или 12% в общем балансе рынка.

По данным Reuters, общий импорт российского СУГ в Беларусь за январь-июль 2018 г. составил 574 тыс. т.

В то же время, по информации enkorr, «Трансэкспедиция» сохранит объемы перевалки СУГ «Сибура» в Польшу, поскольку эта схема работает в режиме транзита.

Кроме СУГ в Украину из Беларуси поступает дизельное топливо с маркировкой ТДЭ, которое по сути является российским топливом, реэкспортированным через Беларусь. За 9 месяцев 2018 г. такого топлива в Украину поступило 56 тыс. т, что составляет чуть более 1% от украинского рынка.

Участники рынка к новостям о прекращении реэкспорта отнеслись спокойно. «Ресурс «Трансэкспедиции» в последние месяцы был неподъемным по цене и поставки от нее существенно снизились. На фоне появления новых источников поставок из РФ, мы не видим повода для каких-то серьезных изменений на рынке», - проинформировал enkorr представитель крупной международной трейдинговой компании.

Как сообщал enkorr, c октября 2018 г. разрешение ФТСЭК на поставку СУГ в Украину получили компании «Лукойл» и «Газэнергосеть Брянск». «Лукойл» будет отправлять в адрес «Укрэнерджи» до 10 тыс. т ежемесячно, «ГЭС Брянск» - также до 10 тыс. т ежемесячно для «Укрэнерджи» и «СП Ойл Трейд».

Положительное заключение ФСТЭК получила также малоизвестная московская компания «Кванта». Согласно заключению, экспорту подлежит до 10 тыс. т ресурса, произведенного по ГОСТ 52087-2003 или по ТУ ООО «Газэнергосеть Брянск» и ООО «Газэнергосеть Белгород». Получателем ресурса числится ООО «Перспектива трейд групп» (г. Полтава).

Также «Лукойл» имеет разрешение ФСТЭК на поставку дизельного топлива в Украину. Планируется что в октябре поставка составит до 10 тыс. т. Получателем ресурса выступает «Укрэнерджи».

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