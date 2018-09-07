Как ссора Лукашенко с Путиным отобьется на украинских ценах на бензин

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

До сих пор Беларусь получала от России в несколько раз больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляла сама. Избыток реэкспортировался, в том числе в Украину. Но теперь этот "краник" закрывается - что будет с украинским рынком?

Россия начинает налоговый маневр в нефтяной отрасли: продажа нефти за рубеж не будет облагаться 30%-ной пошлиной, как сейчас, но добывающие нефть компании будут обязаны уплачивать в том же размере НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Для российского бюджета ничего не изменится, а вот соседняя Беларусь получит ощутимый удар. Сегодня белорусские НПЗ благодаря "особым отношениям" Лукашенко с Кремлем получают российскую нефть без 30%-ной пошлины, а готовые нефтепродукты продают за рубеж (большой объем идет в Украину). Соответственно, упомянутые 30% поступают в белорусский бюджет, а белорусские нефтепродукты очень конкурентоспособны.

Но это не все. Благодаря тому, что Беларусь и Россия виртуально объединены в "Союзное государство", Минск долгое время промышлял тем, что закупал в России нефтепродукты и другие углеводороды по внутренним ценам, как бы для собственных нужд, а далее их реэкспортировал с использованием различных серых схем. Такая схема действовала и со сжиженными углеводородными газами (СУГ, пропан-бутан), но это все же другая история.

Важно то, что значительная часть этого серого реэкспорта углеводородного топлива из Беларуси поступала до сих пор в Украину. По данным "Нефтегазовой ассоциации Украины", поставками из Беларуси обеспечено 45% украинского рынка бензина и 35% потребляемого дизтоплива. Структура импорта такова: из Беларуси поступает 40,31% всего топлива, из РФ - 37,41%, Литвы - 9,63%, других стран - 12,65%.

Но теперь отношения между Лукашенко и Путиным резко ухудшились, и Москва решила "прикрутить краник". 3 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразен. "Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Беларуси, нет", - отметил он.

Новак также сообщил, что Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на 2019 г. (индикативный баланс), поставки сверх этих объемов будут запрещены. При этом белорусским предприятиям, желающим купить нефтепродукты в России, придется обосновывать свои потребности, иначе им ничего не продадут. Впервые об этом заговорили в августе: стало известно, что Россия планирует с четвертого квартала ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и СУГ в Беларусь.

В правительстве РФ эту инициативу объяснили "увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину, что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому - убытки".

Агентство Reuters также сообщало о планах России ограничить поставки моторного топлива в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях растущего объема его реэкспорта. В первом полугодии Беларусь в 1,5 раза (до 2,1 млн т) увеличила импорт бензина и ДТ, поставки которых Россия планирует ограничить.

Сейчас, в сентябре, еще работают старые схемы, так что углеводородное топливо из Беларуси свободно поступает на украинский рынок. Но уже в октябре все может поменяться, и "белорусский поток" россияне заботливо перекроют. Каков тогда сценарий для украинского рынка? Два эксперта дали два совершенно разных прогноза.

Так, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн уверен, что ничего страшного не случится, максимум - упадут доходы белорусских НПЗ. "На месте одного поставщика всегда появится другой. Это вопрос нескольких долларов, и он очень быстро разрешится - трагедии не будет. Вообще, в любом контракте на поставку белорусских нефтепродуктов идет привязка к европейским котировкам, - говорит Куюн. - Так что в случае конфликта Минска с Москвой просто белорусы будут меньше зарабатывать, произойдет урегулирование прибыли белорусских НПЗ. Но белорусы - не монопольные поставщики. Топливо может пойти из Литвы, из России, по морю и так далее".

В свою очередь, экономист международной группы "Азил-Топливо" Северин Бонайтис считает, что в случае проблем с поставками из Беларуси цены на автомобильное топливо на рынке Украины подскочат, но через несколько месяцев откатятся к прежнему уровню.

"Белорусские поставщики продают бензин и ДТ по рыночным ценам, но при работе с Беларусью очень хорошая логистика, то есть топливо не нужно далеко везти. И это близко к половине украинского потребления, в один момент такой объем не перенаправишь, - сказал "ДС" Бонайтис. - Конечно, альтернативные поставщики найдутся. Но надо понимать, что обычно топливные контракты заключаются на долгий срок. А тут потребуется оперативно "перехватить" большой объем бензина и ДТ на один-два-три квартала. Цены на такое "внеплановое" топливо окажутся в полтора-два раза выше, чем в среднем по рынку. А значит, и украинским потребителям придется переплачивать, пока сети АЗС не найдут новых долговременных поставщиков".