Импорт нефтепродуктов через порты в 2017 г. вырос на 19%

В 2017 г. импорт нефтепродуктов, включая масла и топливные компоненты, через морские порты Украины увеличился по сравнению с 2016 г. на 18,8% - до 910,39 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины.

Рост за этот период обеспечил Николаевский морской порт. С начала года импортные поставки через эту гавань выросли почти в 4 раза - до 368,62 тыс. т. В январе-декабре 40,5% всего портового импорта нефтепродуктов пришлось на Николаевский порт.

Одесса нарастила импорт нефтепродуктов на 31,8% - до 87,46 тыс. т. В остальных портах Украины импорт нефтепродуктов за 12 месяцев сократился на 6,9-82,8%.

При этом на долю «Южного» пришлось 33% всего портового импорта нефтепродуктов, на Одессу - 9,6%, на Херсон - 9,4%, на «Черноморск» - 4,3%, на Измаил - 2,3%, на «Ольвию» - 0,7%, на Рени и Скадовск - по 0,1%.

Транзит нефтепродуктов через морпорты за 2017 г., по данным АМПУ, снизился на 49,4% - до 653,03 тыс. т. Экспорт - вырос на 91,5%, до 230,15 тыс. т.

Как сообщал enkorr, в январе-ноябре 2017 г. импорт нефтепродуктов через морские порты Украины увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2016 г. на 8,9% - до 766,6 тыс. т. В 2016 г. через украинские гавани было импортировано 766,12 тыс. т нефтепродуктов.

«Суммарный объем перевалки нефтепродуктов в 2017 г., скорее всего, увеличится, - прогнозировал ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн, - Это хорошие новости для страны и рынка, поскольку действующий морской путь страхует от непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в результате действий традиционных поставщиков в лице России и полностью зависимой от нее Беларуси».