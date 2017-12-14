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На украинских АЗС 14 декабря незначительно подорожало дизтопливо и автогаз
18:05 14.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на дизтопливо и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.01 грн/л,
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 28.24 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подорожало на 1.0 коп/л до 25.96 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 декабря 2017 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.57 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|23.00
|0.00
|0.03
|Бензин А-95 евро
|28.24
|23.50
|0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|25.96
|22.69
|0.03
|0.05
|Сжиженный газ
|12.57
|10.98
|0.06
|0.28
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,89
|0,0
|28,85
|0,0
|26,39
|0,0
|12,64
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,86
|0,0
|SHELL
|28,16
|0,5
|29,17
|1,0
|26,86
|2,6
|12,83
|-1,3
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,98
|0,0
|Кло
|26,89
|0,0
|27,49
|0,0
|26,39
|0,0
|13,19
|0,0
|ОККО
|28,97
|0,0
|29,97
|0,0
|27,47
|0,0
|13,19
|0,2
|ТНК
|27,56
|0,0
|27,48
|0,0
|26,15
|0,0
|12,82
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
14 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.11% (3 коп/л) до 24.42 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1 коп/л до 25.30 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.34% (8 коп/л) до 22.37 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 декабря по 14 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.8%, или 174.5 грн/т, и находится на уровне 20766.09 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.1%, или 238.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.42
|-0.11
|-0.45
|-0.64
|Бензин А-95 евро
|25.30
|-0.02
|-0.08
|-0.65
|Дизельное топливо евро
|22.37
|0.34
|0.32
|0.19
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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