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Средние цены на дизтопливо немного выросли 4 декабря, и подешевел автогаз
17:54 04.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 декабря 2017 г. повысились розничные цены на дизтопливо и понизились на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 26.99 грн/л,
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 28.21 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 25.91 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 декабря 2017 г. немного подешевел на 1.0 коп/л до 12.50 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.99
|23.00
|0.01
|0.49
|Бензин А-95 евро
|28.21
|23.50
|0.02
|0.49
|Дизельное топливо Евро
|25.91
|22.69
|0.07
|0.57
|Сжиженный газ
|12.50
|11.00
|-0.04
|-0.01
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,83
|1,0
|28,78
|2,0
|26,33
|2,0
|12,61
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|-4,7
|SHELL
|28,06
|0,6
|29,08
|1,1
|26,68
|1,4
|12,72
|-1,5
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,97
|-0,9
|Кло
|26,39
|0,0
|27,09
|0,0
|26,19
|10,0
|13,09
|10,0
|ОККО
|28,96
|0,0
|29,95
|0,0
|27,46
|0,0
|13,04
|0,0
|ТНК
|27,55
|0,0
|27,38
|0,0
|26,13
|0,0
|12,72
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,78
|-9,6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
04 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 24.56 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась на 1 коп/л) до 25.47 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.15% (3 коп/л) до 22.25 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 ноября по 04 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.5%, или 99.3 грн/т, и находится на уровне 21073.8 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.3%, или 55.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.56
|0.00
|0.03
|3.42
|Бензин А-95 евро
|25.47
|0.02
|0.09
|3.56
|Дизельное топливо евро
|22.25
|0.15
|0.21
|-2.85
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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