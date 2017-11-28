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Блокирование терминала в Новограде-Волынском приведет к подорожанию топлива на 1-1,50 грн/л, – НАУ
11:00 27.11.2017 |
Блокирование терминала в Новограде-Волынском неизбежно приведет к сокращению диверсификации источников поставок, а также к очередному витку цен для потребителей, как минимум, на $40-60/т или от 1 до 1,50 грн/л в рознице независимо от конъюнктуры рынка и курса валют. Такое мнение высказали в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ).
Представители общественных организаций, устроившие акцию протеста возле терминала, собственником которого является компания «Прикарпатзападтранс», утверждают, что их действия направлены против контрабанды топлива и уклонения от уплаты налогов. При этом ни одно из обвинений не подтверждено цифрами и фактами из официальных источников.
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Политические аналитики связывают Семенченко с Коломойским, который через свои СМИ неоднократно торпедировал поставки по нефтепродуктопроводу «Самара - Западное направление». Сейчас конкурентная борьба заходит на новый виток.
«Нефтегазовая Ассоциация настаивает, что подобные действия наносят непоправимый вред как деловой репутации страны, так и рядовым потребителям», - говорится в заявлении ассоциации.
Ассоциация подготовила официальные запросы в Администрацию Президента, Кабмин, МВД, СБУ, АМКУ, ГФС, в профильные министерства и ведомства, а также в международные организации с просьбой повлиять на ситуацию, которая может серьезно дестабилизировать рынок топлива в Украине.
Как сообщал enkorr, 23 ноября терминал в Новограде-Волынском, откуда производятся отгрузки российского дизельного топлива, был окружен неизвестными людьми, которые заявили о намерении блокировать его работу.
Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что блокирование источника поставок 25% объемов дизельного топлива в страну вызовет рост цен, что будет выгодно прежде всего крупнейшим конкурентами российского продукта - белорусским экспортерам и заводу «Укртатнафта», который контролируется Игорем Коломойским.
Напомним, крупнейшими получателями трубопроводного дизтоплива в первом полугодии 2017 г. были аграрный сектор, «Укрзализныця» и предприятия «Метинвеста». В частности, аграриям было отгружено 110 тыс. т «трубопроводного» ДТ, железная дорога получила 76,5 тыс. т, а металлургические предприятия «Метинвеста» - 49,5 тыс. т. Остальной промышленный сектор напрямую «с трубы» получил 11,8 тыс. т.
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