Блокирование терминала в Новограде-Волынском приведет к подорожанию топлива на 1-1,50 грн/л, – НАУ

Блокирование терминала в Новограде-Волынском неизбежно приведет к сокращению диверсификации источников поставок, а также к очередному витку цен для потребителей, как минимум, на $40-60/т или от 1 до 1,50 грн/л в рознице независимо от конъюнктуры рынка и курса валют. Такое мнение высказали в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ).

Представители общественных организаций, устроившие акцию протеста возле терминала, собственником которого является компания «Прикарпатзападтранс», утверждают, что их действия направлены против контрабанды топлива и уклонения от уплаты налогов. При этом ни одно из обвинений не подтверждено цифрами и фактами из официальных источников.

Статьипо теме:

24.11.2017 Се­мен­чен­ко пы­та­ет­ся влезть в топ­лив­ный ры­нок

По­ли­ти­че­ские ана­ли­ти­ки свя­зы­ва­ют Се­мен­чен­ко с Ко­ло­мой­ским, ко­то­рый через свои СМИ не­од­но­крат­но тор­пе­ди­ро­вал по­став­ки по неф­те­про­дук­то­про­во­ду «Са­ма­ра - За­пад­ное на­прав­ле­ние». Сей­час кон­ку­рент­ная борь­ба за­хо­дит на но­вый ви­ток.



«Нефтегазовая Ассоциация настаивает, что подобные действия наносят непоправимый вред как деловой репутации страны, так и рядовым потребителям», - говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация подготовила официальные запросы в Администрацию Президента, Кабмин, МВД, СБУ, АМКУ, ГФС, в профильные министерства и ведомства, а также в международные организации с просьбой повлиять на ситуацию, которая может серьезно дестабилизировать рынок топлива в Украине.

Как сообщал enkorr, 23 ноября терминал в Новограде-Волынском, откуда производятся отгрузки российского дизельного топлива, был окружен неизвестными людьми, которые заявили о намерении блокировать его работу.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что блокирование источника поставок 25% объемов дизельного топлива в страну вызовет рост цен, что будет выгодно прежде всего крупнейшим конкурентами российского продукта - белорусским экспортерам и заводу «Укртатнафта», который контролируется Игорем Коломойским.

Напомним, крупнейшими получателями трубопроводного дизтоплива в первом полугодии 2017 г. были аграрный сектор, «Укрзализныця» и предприятия «Метинвеста». В частности, аграриям было отгружено 110 тыс. т «трубопроводного» ДТ, железная дорога получила 76,5 тыс. т, а металлургические предприятия «Метинвеста» - 49,5 тыс. т. Остальной промышленный сектор напрямую «с трубы» получил 11,8 тыс. т.