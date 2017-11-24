Рост мировых котировок и события в Новограде подогревают оптовые цены на ДТ

С 23 по 24 ноября мелкооптовые партии дизельного топлива подорожали на 9 коп./л - до 22,03 грн/л. «Укртатнафта» подняла цену на рекордные 35 коп./л, у остальных трейдеров рост скромнее. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В среднем трейдеры подняли цены на автомобильные партии трубного ДТ на 5-15 коп./л. Так, в пятницу «Анвитрейд» и «Е.Коннект» в Новоград-Волынском торговали трубопроводным ресурсом по 21,55-21,60 грн/л, что на 10 коп./л выше цены, по которой ресурс продавался в четверг, 23 ноября.

В Киевской области дизельное топливо подорожало на 14 коп./л - до 21,50 грн/л. ДТ предлагали «Авиа Ойл», ОККО, «Альянс Энерго Трейд», «Сокар Украина» и «Инвестнефтепродукт» по 21,85-22,20 грн/л. «Анвитрейд» выставлял российский ресурс в Киеве по 21,60 грн/л.

Мелкооптовые партии дизтоплива производства Кременчугского НПЗ («Укрататнафта») за сутки подорожал на 35 коп./л - до 21,70 грн/л.

В «А-95» отметили, что подорожание ДТ в первую очередь вызвано ростом мировых котировок. В частности, европейские котировки дизельного топлива на этой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т.

Среднемесячная котировка бензинов в ноябре (1-23 ноября) на $59/т выше по сравнению с котировкой октября. Котировка ДТ - выше на $27-30/т.

Кроме того, на текущей неделе на межбанковском рынке доллар заметно подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.

Блокирование работы терминала в Новограде-Волынском (Житомирская обл.) подогрело ситуацию. «Трейдеры опасаются усугубления ситуации в Новограде, поэтому закладывают дополнительные риски в стоимость ДТ», - отметил один из трейдеров.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что блокирование источника поставок 25% объемов дизельного топлива в страну вызовет рост цен, что будет выгодно прежде всего крупнейшим конкурентами российского продукта - белорусским экспортерам и заводу «Укртатнафта», который контролируется Игорем Коломойским.

«Что и требовалось доказать: после вчерашних попыток блокировки Новограда сегодня «Укртатнафта» повысила цены на дизтопливо на 400 грн/т (около 35 коп./л), призадумались и продавцы белорусского продукта в Коростене», - отметил на странице в Facebook С.Куюн.

В то же время, железнодорожные партии дизельного топлива в пятницу подорожали несущественно: на 80 грн/т - до 25 560 грн/т. С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Темиртранс-Захид», «Сан Ойл», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Е.Коннект» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 25 400 грн/т, максимальная - 25 900 грн/т.

Как сообщал enkorr, вчера вечером терминал в Новограде-Волынском, откуда производятся отгрузки российского дизельного топлива, был окружен неизвестными людьми, которые заявили о намерении блокировать его работу.