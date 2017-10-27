27 октября аукцион по продаже нефти и газового конденсата производства ПАО «Укрнафта» №228Д не состоялся из-за неявки покупателей. Это третьи подряд торги «Укрнафты», признанные несостоявшимися по данной причине. Об этом свидетельствует сообщение «Украинской межбанковской валютной биржи» (УМВБ), на которой планировались торги.

Стартовая стоимость нефти на этом аукционе была самой высокой за последние 2 года - 14 641,43 грн/т. При этом средняя цена нефти на состоявшихся аукционах «Укрнафты» за 9 месяцев 2017 г. составила 11 651,2 грн/т.

Это второй раз за последние два года, когда сразу три нефтяных аукциона «Укрнафты» подряд были сорваны. Последний раз такая ситуация была в феврале-марте 2017 г. Тогда «Укрнафта» заявляла, что может остановить добычу из-за затоваривания складов и активно добивалась внесения изменений в порядок проведения аукционов. Первый вице-премьер, министр экономразвития Степан Кубив написал заявление в полицию о бездеятельности должностных лиц «Укрнафты» и НАК «Нафтогаз Украины».

Поскольку единственным покупателем ресурса «Укрнафты» выступает группа «Приват», именно она и определяет, какой аукцион состоится, а какой будет сорван из-за отсутствия покупателей. В 2017 г. 9 из 17 объявленных компанией аукционов по этой причине не состоялись. Причем во всех случаях в этом году нефть выкупалась на дополнительных аукционах по более низкой цене, чем на основных.

Показательным были июньские аукционы, когда «Укрнафта» продала на допаукционе 76,6 тыс. т нефти на 2 077 грн/т дешевле. Только на этих аукционах «Укрнафта» потеряла 159 млн грн. Всего, по подсчетам enkorr, за последние почти два года потери «Укрнафты» от продажи нефти составили около 765 млн грн.

Напомним, коммерческий блок «Укрнафты», отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев, лояльный к группе «Приват».

Как сообщал enkorr, сегодня «Укртатнафта» купила 20 тыс. т нефти марки Urals на электронных торгах на «Украинской энергетической бирже» у «Укртранснафты».



