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Socar начал поставки в Украину дизтоплива производства "Газпром нефтехим Салават"
15:50 04.09.2017 |
Компания ООО Газпром нефтехим Салават, входящая в структуру Газпрома, начала поставлять дизельное топливо в Украину, разрушив монополию Роснефти, которая с 2016 г. была единственным поставщиком этого топлива в страну. Об этом свидетельствует сообщение азербайджанской государственной компании Socar.
Украинское дочернее предприятие Socar - Торговый дом Сокар Украина - выступает покупателем дизельного топлива у ООО Газпром нефтехим Салават.
По ставки идут через компанию-посредника LVK CENTRE LIMITED (Великобритания). По состоянию на 4 сентября поставлено первые 700 т топлива.
"Этот контракт позволяет диверсифицировать поставки дизельного топлива и таким образом ликвидировать монопольное положение другого поставщика дизельного топлива на украинском рынке", - говорится в сообщении Socar.
С 2016 г. единственным поставщиком дизельного топлива в Украину была компания Роснефть. Все поставки шли по трубопроводу ПрикарпатЗападТранс через швейцарскую Proton Energy (Швейцария) израильского бизнесмена Нисана Моисеева.
"Рынок впервые за 3 года получил дополнительный источник ресурса, востребованный такими странообразующими отраслями, как сельское хозяйство, транспортный сектор, тяжелая промышленность", - сообщает Socar.
По данным LIGA.net, поставки газпромовского дизеля в Украину осуществляются железнодорожным транспортом.
Британский посредник LVK CENTRE LIMITED по данным реестра принадлежит гражданке Финляндии, проживающей в Монако Светлане Котиранате.
Ранее профильное издание enkorr сообщало, что Федеральная служба технического экспортного контроля России (ФСТЭК) дала разрешение ООО Газпром нефтехим Салават на экспорт в Украину 100 тыс. т дизельного топлива до конца этого года.
С 2016 г. все российские производители (или поставщики) должны получать разрешения ФСТЭК для осуществления экспортных поставок в Украину дизельного топлива. С марта такой режим был введен и для поставок сжиженного газа. Впрочем, этот режим не касается экспорта топлива на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
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