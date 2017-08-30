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Автомобильные партии сжиженного газа 30 августа подешевели на 800 грн/т, до 28 200 грн/т
17:05 30.08.2017 |
Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Отмечается, что единственным оператором, который сегодня вышел на оптовый рынок с автогазом, является компания GT Group.
Трейдер предлагал ресурс в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Как сообщал enkorr, 29 августа GT Group провела электронный аукцион, на котором продала 220 т (из 1 000 т) сжиженного газа по стартовой цене 27 500 грн/т. Сжиженный газ производства «Природных Ресурсов» (входит в GEO Alliance) 28 августа 2017 г. был реализован по цене около 27 560 грн/т.
29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.
С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.
Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ответственным ведомствам разобраться в ситуации с ценами на СУГ. Антимонопольный комитет начал расследование.
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