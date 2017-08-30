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Пик цен на автогаз пройден, – участники рынка
14:51 29.08.2017 |
Цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября. Такое мнение выразили участники рынка и эксперты на пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа».
«Я уже могу с уверенностью сказать, что пик пройден. Вопрос - на каких отметках мы остановимся? Думаю, через неделю-две мы увидим цену на стеле в районе 14 грн/л», - отметил совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский.
Глава компании GT Group Владислав Колодяжный согласен, что оптовые цены газа достигли своего пика в 29 000 грн/т и в ближайшие недели произойдет корректировка рынка. Но стабилизация ситуации ожидается к концу следующего месяца.
«Пиковые значения цены - это 29 000 грн/т. Я уверен, что на этой неделе уже начнется корректировка рынка, это естественное событие... Но не стоит ждать падения цен через 2 дня, мы смотрим на конец сентября - начало октября, когда два вектора - снижения потребления и увеличение поставок - между собой встретятся и произойдет стабилизация рынка, а потом и его откат до прежних значений. А на зиму, если нефть не вырастет, мы вообще увидим цены уровня прошлого года», - добавил Владислав Колодяжный.
Эксперт «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечает, что розничные цены последних дней на автогаз являются ажиотажными и также прогнозирует их откат в ближайшее время.
«Те цены, которые мы видим на стелах, - это ажиотажные цены. Вскоре ситуация устаканится. Но глобально, наполнение рынка и устранение дефицита произойдет примерно через месяц. Когда же рынок стабилизируется, потребуется еще какое-то время, к примеру, пара недель, для снижения цены до 11-12 грн/л. То есть до уровня, с которого они начали расти в начале августа», - добавил Артем Куюн.
Как сообщал enkorr, c конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.
В двадцатых числах августа во многих розничных сетях автогаз ситуативно снимался с продажи или продавался по талонам. Перебои с поставками наблюдались в сетях «Привата» в Сумской и Харьковской областях; у WOG - в западном регионе страны.
Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз.
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