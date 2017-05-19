19 мая стоимость автогаза снизилась на ряде региональных станций крупных операторов

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

WOG опустил стоимость газа на 30 коп./л, до 11,49 грн/л в Винницкой области. В Ивано-Франковской и Киевской областях Mango снизила стоимость газа на 5-6 коп./л. На днепровских АЗС SUN OIL газ подешевел на 20 коп./л, до 11,10 грн/л.

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области «Барс» - по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице - 10,95 грн/л.

Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовых цен. Как сообщалось, оптовые цены продолжают снижаться на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/18 мая 2017 г., грн/л: