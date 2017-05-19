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19 мая стоимость автогаза снизилась на ряде региональных станций крупных операторов
16:48 19.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
WOG опустил стоимость газа на 30 коп./л, до 11,49 грн/л в Винницкой области. В Ивано-Франковской и Киевской областях Mango снизила стоимость газа на 5-6 коп./л. На днепровских АЗС SUN OIL газ подешевел на 20 коп./л, до 11,10 грн/л.
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области «Барс» - по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице - 10,95 грн/л.
Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовых цен. Как сообщалось, оптовые цены продолжают снижаться на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/18 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,54
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,10
|
-0,02
|
Marshal
|
11,81
|
0,00
|
Shell
|
11,81
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,47
|
-0,03
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,84
|
-0,01
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,36
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,58
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,43
|
0,00
|
Средняя
|
11,64
|
0,00
|
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