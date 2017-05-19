О дефиците СУГ и росте цен до июня пока можно забыть

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

О дефиците СУГ и росте цен до июня пока можно забыть

12:49 18.05.2017 |

Нефть и безнин

 Евгений Мочалов, OilNews

Весь апрель в газотрейдерских кругах говорили про ФСТЭК. Орган, который с 1 мая перекроил поставки российского СУГ в Украине. Потеря значительной части ресурса из крупнейшего источника должна была нанести тяжелый удар по стабильности украинского рынка. Однако, к третей неделе работы в новых условиях катаклизма так и не произошло. Сохранение поставок «Роснефти», крупные запасы на рынке и доступность газа из альтернативных направлений может отложить коллапс на длительный срок.

Рынок был готов к неизбежному ограничению поставок из РФ к началу мая. Трейдеры считали, что к средине месяца цены рванут к рекордным отметкам. Однако, оптовая стоимость СУГ на украинском рынке снизилась с 19 350 грн/т в начале месяца до 16 700 грн/т к 17 числу. При этом, на отдельных рынках, в частности, в столичном регионе, газ можно купить по 16 200 грн/т.

По состоянию на 16 мая котировка границы Украина просела на $75/т до $285-295/т, при этом польская котировка DAF Brest спикировала на $60/т, до $315-340/т. Падение индикативов происходит вопреки действиям РФ.

Под завязку

Снижение цен стало возможным благодаря трем основным факторам: большой объем импорта в преддверии остановки с 1 мая, оперативное открытие альтернативных источников, восстановление поставок ресурса «Роснефти».

Первая остановка импорта в конце марта была неожиданной. Она привела к скачку цен на 2600 грн/т. Однако уже 10 апреля поставки были разблокированы, и рынок получил двадцать дней, дабы заполнить существующие мощности. В итоге в Украину поступило 97 тыс. т газа, что на 12% больше, чем в апреле 2016 г. «Укрзализныця» даже была вынуждена остановить поставки по ряду направлений из-за загрузки подъездных путей цистернами с СУГ. В частности, под конвенцией УЗ остаются отгрузки на ст. Привольная еще с 4 апреля по сегодняшний день.

По данным трейдеров, на крупнейших ГНС киевского региона скопилось большое количество газовых цистерн, на некоторых - до 200 единиц.

«В апреле украинский рынок сжиженного газа был перелит, и около 20 тыс. т составили переходящие остатки на май», - констатирует коммерческий директор «Норд Энерджи» Ольга Питерская.

По мнению участников рынка, цены продолжат снижение и стабилизируются к концу месяца. Руководитель департамента реализации «УПК Коммерц» Сергей Ермаков считает, что на цену действуют разнонаправленные силы: «Внутренние цены в Украине не так сильно просели, потому как оказались на стыке факторов. Сохраняется потенциал снижения. В то же время, опасения дефицита по причине прекращения поставок из РФ остаются главным сдерживающим фактором».

Российские кульбиты

Аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечает еще один нюанс. По его словам, конъюнктура рынка Европы сложилась не лучшим образом для российских поставщиков: прибыльное украинское направление закрыто, морские поставки имеют некоторые инфраструктурные ограничения, а цена на море не очень привлекательна.

«Единственным выходом для российского СУГ стала Восточная Европа. Хлынувший туда объем просто обвалил цены на белорусско-польской границе, в очередной раз открыв арбитражное окно для поставок в Украину из западных стран», - поясняет А. Куюн.

Польская котировка DAF Brest с начала мая спикировала на $75/т. В итоге россиянам приходится продавать газ дешевле, а в плюсе останутся лишь поляки. «Они получат доступный ресурс, а также смогут перепродавать его в ту же Украину, с премией в $5-10 на тонне», - говорит аналитик, добавляя, что главные проигравшие от сложившейся ситуации - российские экспортеры.

Впрочем, по производителям ситуация разнится. Например, положительное заключение ФСТЭК по своим контрактам уже получила «Роснефть». Источники в Proton Energy, трейдере, поставляющем ее ресурс в Украину, говорят, что, несмотря на задержку в начале мая, все термы, которые компания подписала с крупными сетями и оптовиками, будут выполнены.

Всего за первую декаду мая с российских заводов по железной дороге в Украину выехало порядка 10 тыс. т ресурса, из которых 9,7 тыс. пришлось на «Роснефть». Остальной объем - казахской компании «Спектр Трейдинг», которая на правах давальца отправляет в Украину газ Оренбургского ГПЗ. По информации OilNews, компания располагает объемом до 25 тыс. т в месяц. В чистом же виде казахстанские поставки в Украину пока далеки от экономической целесообразности.

Другие российские поставщики вынуждены идти по процедуре ФСТЭК, которая пока не дала зеленого света ни одному из производителей. Впрочем, отмечают российские экспортеры, очереди украинских компаний, желающих приобрести газ, в первой половине мая не наблюдалось. «Заявок с Украины практически нет, поэтому оформлять пакет документов пока не было нужды», - отмечает один из операторов российской ГНС, экспортировавшей ранее большие объемы газа в Украину.

Другой поставщик, получивший отказ ФСТЭК, сообщил OilNews, что готовит процедуру опротестования, предусмотренную законодательством.

Открытым и не вполне ясным остается вопрос участия Сергея Курченко в поставках российского СУГ в Украину. В трейдерских кругах доминируют слухи. Крупные операторы утверждают, что в самом ФСТЭКе дают телефон Анатолия Мыгаля, компании которого якобы за небольшую плату в $10-12/т помогут оформить экспорт в Украину. Для минимизации рисков украинским трейдерам предлагают поставлять газ на приграничные ГНС на российской стороне, и далее продавать его на условиях самовывоза своим клиентам в Украине. Также в кругах российских поставщиков сообщают о получении одним из производителей разрешения ФСТЭК на экспорт через Wilform Systems LTD, кипрского нерезидента, связываемого с Курченко. В то же время, подтверждения этим слухам нет. Как нет и самих поставок. Источники в этих структурах рьяно опровергают озвучиваемые за ними успехи.

Белорусские креветки

С апреля Беларусь вернула полновесную долю российской нефти, которая с осени 2016 г. была урезана на 40%. При существующей ценовой конъюнктуре очевидно, что все свободные объемы будут отправляться в Украину, которая традиционно готова давать на $50 больше Бреста.

В мае, по данным источников в «Белнефтехиме», Мозырский НПЗ направит в Украину около 8 тыс. т СУГ. Еще тысяча тонн придется на «Нафтан».

Речица, которая, по словам источника в «Беларуснефти», на май решила вопрос загрузки ШФЛУ, будет готова отгрузить порядка 12 тыс. т.

Еще порядка 10 тыс. т придется на ГНС «Трансэкспедиция» в Витьбе. По информации украинских и белорусских трейдеров, база переваливает любые ресурсы СУГ: как белорусского, так и российского происхождения. «Выдается паспорт от самой ГНС и ресурс, в том числе российский, свободно едет в Украину. В апреле они перевалили 26 тыс. т ресурса, 8 тыс. т из которых ушло к нам. В мае будет не менее 10 тыс. т», - рассказал один из крупнейших покупателей этого ресурса в Украине.

Предположение о перепечатке паспортов российского газа в Беларуси было первым, что приходило в голову после оглашения грядущего упорядочивания отгрузок из РФ, однако мало кто верил в правдоподобность такого сценария. За первую декаду мая из Витьбы в Украину железной дорогой приехало 2,8 тыс. т СУГ, однако большая часть этого объема была отправлена до 1 числа. Статистика за две декады даст более четкое понимание масштаба и перспектив этого источника.

Окно в Европу

Обвал цен в Восточной Европе дал зеленый свет поставкам газа в Украину с западного направления. Например, тысяча тонн СУГ была импортирована из Венгрии компанией «Надежда», которая управляет транзитным терминалом в с. Страбичево на Закарпатье. В апреле по аналогичному реверсу трейдер развернул 2,5 тыс. т газа.

Инерционность снижения цен на украинском рынке по сравнению с темпами падения котировок также открыла окно для импорта из Литвы и Польши. По словам операторов, уже на колесах газ из Мажейкяя (Литва) и с приграничных польских ГНС. Также есть информация, что, в ожидании заключений ФСТЭК, «Лукойл» свои термовые контракты в Украине будет частично замещать румынским продуктом.

После ресурсной встряски в 2016 г. не вызывает особого удивления и морской импорт. По состоянию на 16 мая смесь котировалась в портах Черного моря по $340-360/т. А цены Sonatrach, которые являются индикативом для средиземноморского трейдинга, в мае снизились на $20-30/т, до $330/т для пропана и $350/т для бутана.

Пока единственным судном, пришедшим в мае в Украину, остается 2,5-тысячный танкер «Газтрона», однако, по имеющимся данным, сразу несколько импортеров активно прорабатывают поставку газа с воды в ближайшее время

***

К апрельским остаткам за первую декаду мая в Украину по железной дороге поступило около 27 тыс. т импортного ресурса, что позволяет прогнозировать порядка 80 тыс. импорта до конца месяца. Еще около 30 тыс. выпустят украинские производители. Таким образом, майский баланс составит порядка 125 тыс. т. Учитывая количество праздничных дней в мае, этого объема будет более чем достаточно, чтобы удовлетворить спрос на автогаз, а, значит, о дефиците ресурса и росте цен до июня пока можно забыть.

Ожидаемое наполнение украинского рынка в мае 2017 г.

Источник

Объем, тыс. т

Переходящий остаток

20

Импорт «Роснефти»

35

Украинские производители

30

Беларусь

30

Казахстан, Литва, Польша, Румыния, Венгрия

6

Море

2,5

Всего

123,5
 

ПО РУБРИКАМ

18.05 НБУ по­ку­пал дол­лар на меж­бан­ке с рас­че­та­ми се­го­дня в рай­оне 26,40 грн./$, и рас­че­та­ми зав­тра - на уровне 26,38 грн./$

18.05 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 18 мая вновь из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

18.05 Це­на зо­ло­та пе­ре­шла к сни­же­нию 18 мая на фоне удо­ро­жа­ния дол­ла­ра

18.05 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 18.05.2017

18.05 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 18.05.17

18.05 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР сни­зи­лись 18 мая вслед за рын­ком ак­ций США

18.05 Курс фун­та стер­лин­гов 18 мая под­нял­ся вы­ше $1,3 впер­вые с сен­тяб­ря на силь­ных стат­дан­ных

18.05 НБУ оце­ни­ва­ет рас­хо­ды на обес­пе­че­ние де­неж­но­го обо­ро­та в 1,3 млрд гри­вен в 2016

18.05 НБУ про­дал 17 мая бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 189 млн гри­вен

18.05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 18.05.2017

18.05 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 17.05.2017

18.05 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 18.05.2017

18.05 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 17 мая уве­ли­чил­ся на $22,2 млн до $167,3 млн

18.05 При­ват­банк пе­ре­вел за­куп­ки на ProZorro

18.05 Курс дол­ла­ра к ев­ро про­дол­жа­ет подъ­ем 18 мая по­сле про­то­ко­ла ЕЦБ, но пе­ре­шел к сни­же­нию в па­ре с ие­ной

• дальше…

18.05 Им­порт лег­ко­вых ав­то в Укра­и­ну вы­рос на 80%

18.05 Ки­тай пер­вым в ми­ре до­был "го­рю­чий лёд" с мор­ско­го дна

18.05 Сто­и­мость неф­ти пе­ре­шла к ро­сту 18 мая на ожи­да­ни­ях про­дле­ния вен­ско­го со­гла­ше­ния по до­бы­че

18.05 Це­на зо­ло­та пе­ре­шла к сни­же­нию 18 мая на фоне удо­ро­жа­ния дол­ла­ра

18.05 Опто­вые це­ны ДТ 18 мая об­но­ви­ли го­до­вые ми­ни­му­мы

18.05 18 мая в мел­ком опте де­ше­ве­ли бен­зин А-92 и ДТ, в роз­ни­це - це­ны ста­биль­ны

18.05 За­ко­но­про­ект о пен­си­он­ной ре­фор­ме тре­бу­ет до­ра­бот­ки, - Да­ни­люк

18.05 В ян­ва­ре-мар­те чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ти­лась на 61,8 тыс. до 42,5 млн

18.05 18 мая сто­и­мость ав­то­га­за сни­зи­лась в ря­де круп­ных се­тей АЗС

18.05 Ра­да от­ме­ни­ла воз­мож­ность пе­ре­сче­та сро­ка тю­рем­но­го за­клю­че­ния по "за­ко­ну Савченко"

• дальше…

18.05 Ко­а­ли­ция во гла­ве с США на­нес­ла авиа­удар по сто­рон­ни­кам Аса­да

18.05 Как бес­плат­ная ме­ди­ци­на в Мол­да­вии ста­но­вит­ся плат­ной

18.05 Ки­тай пер­вым в ми­ре до­был "го­рю­чий лёд" с мор­ско­го дна

18.05 Ве­ли­ко­бри­та­ния со­гла­си­лась на со­зда­ние во­ен­но­го ко­манд­но­го цен­тра ЕС

18.05 Си­лу­а­нов: Ре­зерв­ный фонд Рос­сии в 2017 г бу­дет ис­чер­пан, нач­нет­ся ис­поль­зо­ва­ние ФНБ

18.05 В Бе­ла­ру­си "под Колю" пе­ре­но­сят на­ча­ло учеб­но­го дня

18.05 Пра­ви­тель­ство Ин­дии ре­ши­ло по­стро­ить 10 но­вых ядер­ных ре­ак­то­ров

18.05 Мак­рон со­брал в пра­ви­тель­стве Фран­ции пра­вых, ле­вых и цен­три­стов

18.05 ЕС и США от­ло­жи­ли пе­ре­го­во­ры о за­пре­те но­ут­бу­ков на авиа­рей­сах

18.05 Ули­цу пе­ред по­соль­ством РФ в США хо­тят пе­ре­име­но­вать в честь Нем­цо­ва

18.05 Са­мые бо­га­тые лю­ди в ми­ре по вер­сии Bloomberg по­те­ря­ли $35 млрд из-за скан­да­лов с Трам­пом

18.05 Кон­гресс США при­нял за­ко­но­про­ект о санк­ци­ях про­тив Рос­сии и Ира­на за под­держ­ку Аса­да

18.05 Бук­ме­ке­ры от­ме­ча­ют рез­кий рост ста­вок на им­пич­мент Трам­па по­сле скан­да­ла с гла­вой ФБР

18.05 В США на­зна­чен спец­со­вет­ник для рас­сле­до­ва­ния свя­зей Трам­па с Рос­си­ей

18.05 США не на­ме­ре­ны ме­шать Ира­ну экс­пор­ти­ро­вать нефть, под­твер­дил Трамп

• дальше…

18.05 Град­со­вет Ки­е­ва вы­брал про­ект раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке со сно­сом "Большевика"

16.05 Укра­ин­цы с пас­пор­та­ми РФ не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся без­ви­зо­вым ре­жи­мом с ЕС

12.05 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

11.05 Вме­сто "Воз­душ­но­го экспресса" Оме­лян пред­ла­га­ет по­стро­ить мет­ро до Бор­испо­ля

10.05 В Ки­е­ве от­ка­жут­ся от хло­ри­ро­ва­ния во­ды

05.05 Ки­ев­ляне от­ка­зы­ва­ют­ся от арен­ды за­го­род­ных до­мов

04.05 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

04.05 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

03.05 Гос­а­виа­служ­ба Укра­и­ны пред­ла­га­ет вве­сти ре­ги­стра­цию всех бес­пи­лот­ни­ков мас­сой свы­ше 250г

03.05 В Укра­ине вво­дит­ся плат­ная ат­те­ста­ция на зна­ние укра­ин­ско­го язы­ка пре­тен­ден­тов на гос­служ­бу

03.05 Укра­и­на под­ня­лась на 30 по­зи­ций в рей­тин­ге от­кры­то­сти дан­ных

28.04 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

27.04 Стро­и­тель­ство мет­ро на Тро­е­щи­ну обой­дет­ся в €370 млн при пол­ной го­тов­но­сти По­доль­ско­го мо­ста

27.04 Ра­бо­та ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на мо­жет быть па­ра­ли­зо­ва­на: сче­та аре­сто­ва­ны, ва­го­ны в за­ло­ге. Ки­ев­со­вет на­де­ет­ся на по­мощь СНБО

26.04 За­груз­ка ки­ев­ских оте­лей в пер­вом квар­та­ле вы­рос­ла на 40 про­цен­тов

• дальше…

18.05 Ра­да от­ка­за­лась ре­ко­мен­до­вать СНБО вве­сти санк­ции про­тив Яну­ко­ви­ча, Аза­ро­ва и еще 19 лиц

18.05 Бои под До­нец­ком. ВСУ на­кры­ли вра­же­скую по­зи­цию в Спар­та­ке

18.05 К че­му при­нуж­да­ют Ах­ме­то­ва

18.05 На­сколь­ко ре­аль­на угро­за про­дви­же­ния бо­е­ви­ков в Ма­ри­у­поль

17.05 Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell на­ча­ли бло­ки­ров­ку по­пав­ших под санк­ции рос­сий­ских сай­тов

17.05 ЕС под­пи­сал без­ви­зо­вый ре­жим для Укра­и­ны

17.05 Скре­пы — в ка­та­ком­бы! УПЦ МП за­ста­вят клей­мить се­па­ра­ти­стов

17.05 Штраф за на­ру­ше­ние ре­ше­ния о бло­ки­ров­ке санк­ци­он­ных сай­тов со­ста­вит от 50 до 200 не­об­ла­га­е­мых ми­ни­му­мов, - НКРСИ

17.05 Поль­зо­ва­ние си­сте­мой 1С не за­пре­ща­ет­ся, но мо­жет стать по­во­дом для ин­те­ре­са со сто­ро­ны пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, - юрист

17.05 Бой под Ав­де­ев­кой. ВСУ уда­ри­ли по важ­но­му опор­ни­ку бо­е­ви­ков

17.05 Бло­ки­ро­ва­ние под­пав­ших под санк­ции сай­тов на дан­ный мо­мент не­воз­мож­но - Ин­тернет-ас­со­ци­а­ция Укра­и­ны

17.05 Ключ к Ма­ри­у­по­лю. Сколь­ко шан­сов у "гибридов" про­рвать обо­ро­ну в Пав­ло­по­ле

16.05 Где тер­ро­ри­сты на­ча­ли за­хва­ты­вать се­рую зо­ну на Дон­бас­се

16.05 ​По­ро­шен­ко ввел в дей­ствие санк­ции про­тив 1700 ком­па­ний и физ­лиц, в том чис­ле "Вконтакте" и "Одноклассников"

16.05 Ра­да до­сроч­но пре­кра­ти­ла пол­но­мо­чия де­пу­та­та Ар­те­мен­ко

• дальше…

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

18.05 Спо­соб­ное предот­вра­тить ата­ки WannaCry об­нов­ле­ние для Windows XP бы­ло го­то­во еще в фев­ра­ле

18.05 Google Lens — при­ло­же­ние, спо­соб­ное опре­де­лять, что за объ­ект на­хо­дит­ся пе­ред ка­ме­рой смарт­фо­на

18.05 Google во вто­рой раз пред­ста­ви­ла ОС Android O

18.05 Volvo на­ча­ла ис­пы­та­ния бес­пи­лот­ных му­со­ро­во­зов

18.05 Fiat по­ка­зал за­ме­ну Punto

18.05 Ев­ро­ко­мис­сия оштра­фо­ва­ла Facebook на 110 млн ев­ро за со­кры­тие ин­фор­ма­ции по сдел­ке с WhatsApp

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

17.05 Флаг­ман­ский смарт­фон HTC U11 пред­став­лен офи­ци­аль­но: Android 7.1, мно­го­слой­ный стек­лян­ный кор­пус и пе­ре­до­вая ка­ме­ра

17.05 HP пред­ста­ви­ла ком­пью­тер с круп­ней­шим объ­е­мом па­мя­ти

17.05 Фран­ция оштра­фо­ва­ла Facebook за зло­упо­треб­ле­ние дан­ны­ми поль­зо­ва­те­лей

16.05 SpaceX до­ста­ви­ла на ор­би­ту один из круп­ней­ших спут­ни­ков свя­зи

16.05 Ум­ные хо­ло­диль­ни­ки Samsung Family Hub 2.0 по­лу­чи­ли под­держ­ку го­ло­со­во­го по­мощ­ни­ка Bixby

16.05 Суд за­пре­тил ве­ду­ще­му ин­же­не­ру Uber ра­бо­тать над клю­че­вой тех­но­ло­ги­ей бес­пи­лот­ни­ка по ис­ку Waymo

16.05 В Син­га­пу­ре по­стро­и­ли ги­гант­ский ав­то­мат по про­да­же су­пер­ка­ров

• дальше…

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

05.05 Android-при­ло­же­ния ис­поль­зу­ют уль­тра­звук для слеж­ки за поль­зо­ва­те­ля­ми

04.05 Ком­па­нию PwC об­ви­ни­ли в воз­раст­ной дис­кри­ми­на­ции

03.05 7 финан­со­вых уро­ков от са­мо­го бо­га­то­го че­ло­ве­ка ми­ра

28.04 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно