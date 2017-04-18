Финансовые новости
- |
- 24.04.17
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Украину будет поставляться 5 тыс. т туркменского ДТ ежемесячно
12:49 24.04.2017 |
Компания «Оранж Ойл» поставила первую партию дизтоплива туркменского производства в порт Очаков Николаевской области. Всего планируется импорт 5-7 тыс. т ресурса ежемесячно в период работы Волго-Донского судоходного канала. Об этом OilNews рассказали в самой компании.
В понедельник, 24 апреля, осуществлена поставка первой партии ресурса (ок. 2 500 т) в порт Очаков (Николаевская обл.). Топливо везется напрямую с НПЗ Туркменбаши по Волгодону и через Азовское море в украинские порты.
По словам директора компании Романа Румянцева, это первая поставка в рамках годовой программы импорта туркменского ДТ в Украину. «Мы будем поставлять около 5 тыс. т ДТ весь период навигации Волгодона - до ноября. Топливо будет переваливаться в портах Очакова, Измаила, Херсона, Николаева. Также планируем поднимать его до Днепра», - рассказал СЕО OilNews.
Ресурс будет реализовываться автомобильными партиями в южных регионах. На 24 апреля его цена установлена на уровне 19,00 грн/л.
Ранее «Оранж Ойл» начал регулярные поставки венгерского бензина А-95 по Дунаю.
Справка OilNews
«Оранж Ойл» - оператор оптового рынка нефтепродуктов. Специализируется на поставках топлив водным транспортом в малые порты Одесской, Николаевской, Херсонской области и в город Днепр. По данным «Консалтинговой группы «А-95», в 2016 г. компания поставила в украинские порты 30 тыс. т ДТ и 5,1 тыс. т бензинов.
Статьи по теме:
|Морские порты Украины хоть и не играют большой роли в обеспечении рынка нефтепродуктами, но имеют стратегическое значение
|18.04.2017
|
Это тот самый бронепоезд, что стоит на запасном пути. Обычно поставки по воде проигрывают по цене сухопутным, но именно они спасают рынок, когда на северных и восточных границах начинаются проблемы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Жером Ваше: Важливо, щоб влада України працювала як одна команда
ТОП-НОВОСТИ
|Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн
|Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер: Очень тяжело понять, как Украина сможет вернуть себе Крым...
|Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции
|На чьей мине подорвалось авто ОБСЕ в ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Данилюк допускает подачу в Раду законопроектов о пенсионной и земельной реформам одним пакетом
|НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли за 2016 г. в объеме 10 млрд грн
|Жером Ваше: Важливо, щоб влада України працювала як одна команда
|В период с 21 по 24 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС
|В период с 21 по 24 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей
|В Украину будет поставляться 5 тыс. т туркменского ДТ ежемесячно
|Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн
Это интересно
|7 советов для успешного начала карьеры
|Браузер Chrome будет блокировать рекламу по умолчанию, – WSJ
|Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter в 9 раз больше заявленной суммы
|Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
|Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
|Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
|Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом