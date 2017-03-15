ОПЕК в феврале нарастила добычу нефти на 170 тысяч баррелей в день, до 32 миллионов баррелей в сутки, выполнив соглашение по добыче на 91%, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Таким образом, ОПЕК выполнила его на 91%, отмечает МЭА.

"Саудовская Аравия увеличила добычу на 180 тысяч баррелей по сравнению с январем, но объем добычи по-прежнему остался ниже согласованного уровня", - сообщает МЭА.

РФ в феврале, по предварительным данным, сократила добычу нефти на 120 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2016 года, который был взят в качестве отправной точки отсчета в соглашении ОПЕК.

"После установления сокращений в 100 тысяч баррелей в день в январе добыча нефти и газового конденсата РФ значительно не изменилась в феврале. Добыча была на уровне 11,1 миллиона баррелей в день, на 120 тысяч баррелей ниже, чем уровень октября 2016 года, согласованный ОПЕК. Сокращение уровня добычи выполнено на 40% от установленных 300 тысяч баррелей в день", - говорится в докладе МЭА.

При этом добыча нефти в РФ в феврале выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 200 тысяч баррелей в день, говорится в докладе.