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Топливно-энергетический комплекс
Нефть дорожает 3 февраля на новостях о возможных новых санкциях против Ирана
12:55 03.02.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают расти на сообщениях о том, что администрация США может ввести новые экономические санкции против Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,35% - до 56,76 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,3% - до 53,7 доллара за баррель.
Администрация Дональда Трампа готовится ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана за пуск Тегераном баллистической ракеты, они могут вступить в силу уже в пятницу, сообщили в четверг источники агентства Рейтер. Это может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.
Поддержку нефтяным ценам оказывает и сокращение добычи странами-членами ОПЕК и добытчиками вне картеля, включая Россию. Глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключает, что Россия будет сокращать нефтедобычу ускоренными темпами. По информации министра, за январь общий объем сокращения в РФ составил 117 тысяч баррелей в сутки.
После заключения соглашения нефтедобывающих стран цены на нефть выросли примерно на 15% и стабилизировались на этом уровне, приводит Рейтер данные аналитиков National Australia Bank.
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