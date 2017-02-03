Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 21:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Трамп ввел санкции против Ирана из-за ракетных тестов
18:28 03.02.2017 |
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном, сообщило в пятницу, 3 февраля, министерство финансов Соединенных Штатов. Под эти санкции подпали также граждане и фирмы из ОАЭ, Ливана и Китая.
США 31 января созвали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с тестовыми запусками баллистических ракет средней дальности, произведенными Ираном. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер позднее заявил, что эти испытания могут являться нарушением резолюции ООН и привести к возобновлению санкций против Исламской республики.
Администрация президента США 2 февраля объявила "официальное предупреждение" Ирану. Советник президента Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил в ответ, что Тегеран "не нуждается в разрешении какого-либо государства для собственной защиты", а "угрозы Ирану бесполезны". В Тегеране утверждают, что проведенные испытания не являются нарушением условий договора по ядерной программе или какой-либо резолюции ООН.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые хотелки Путина. Какие требования выдвигает Кремль устами "Оппоблока"
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в 2017г сохранится на уровне 82% ВВП - Нацбанк
|Минэкономразвития оценивает рост ВВП Украины в 2016г в 2%
Сводный индекс производства в минувшем году вырос на 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году. В отличие от предыдущих лет источниками роста преимущественно выступали внутренние факторы - инвестиционный и потребительский спрос, тогда как ситуация на внешних рынках улучшилась лишь в конце года.
|Минфин оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017
|Генпрокуратура задержала директора департамента платежных систем НБУ при получении взятки
Руководитель департамента платежных систем НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одного из ООО взятки в размере 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис".
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия решила запретить поставки говядины из Белоруссии
|Трамп ввел санкции против Ирана из-за ракетных тестов
|Лукашенко называет политическим выпадом решение РФ о погранзоне, призывает его отменить
|Лукашенко: Белоруссия обойдется без российской нефти
|Лукашенко предложил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
|Белый дом усомнился в полезности возведения Израилем поселений
Это интересно
|Tesla запустила крупнейшее в мире резервное хранилище энергии, использующее только литий-ионные аккумуляторные батареи
|Google решила отнять у россиянина домен ɢoogle.com
|Новая "пятерка" BMW стала универсалом
В базовое оснащение универсала входит задняя пневмодвеска с автоматической регулировкой высоты. При этом для модели доступны также адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и спортивная M-подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США