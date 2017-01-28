Суммарное потребления топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т., что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат). В целом потребление бензинов в Украине (без учета оккупированного Крыма) в 2016 г. снизилось на 8,4%, - до 2,14 млн т, а ДТ выросло на 1,7 % - до 4,63 млн т.

Розничные продажи бензинов на АЗС Украины (без учета оккупированной АРК) в 2016 г. упали на 9,8% в сравнении с 2015 г. - до 1,62 млн т. Реализация дизельного топлива на АЗС снизились на 11,6% - до 1,18 млн т. За 12 месяцев 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. промышленное потребление бензинов снизилось на 7%, - до 521 тыс. т. Промпотребление ДТ увеличилось на 5,3%, - до 257 тыс. т.

Падение розничной реализации в официальной статистике происходит на фоне стабильности поставок топлива на украинский рынок. В частности, по данным «Консалтинговой группы А-95» в 2016 г. баланс рынка бензинов и ДТ составил 8,13 млн т, что на 674 тыс. т (9%) больше по сравнению с 2015 годом.

По мнению экспертов, это несоответствие может быть связано как с несовершенством сбора информации государственным статистическим органом, так и занижением операторами показателей из-за ухода от уплаты розничного акциза в 2016 г. О массовых манипуляциях участников рынка неоднократно сообщали эксперты и представители госорганов.