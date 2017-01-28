Баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в 2016 г. составил 8,13 млн т, что на 674 тыс. т (9%) больше по сравнению с уровнем 2015 г. Об этом со ссылкой на собственные данные сообщает «Консалтинговая группа А-95».

Согласно данным аналитиков, в 2016 г. баланс бензинов составил 2,2 млн т, что на 8,8% выше, чем в прошлом году. При этом их импорт показал 5% роста, достигнув 1,5 млн т. Беларусь стала крупнейшим поставщиком, отгрузив 1,2 млн т бензинов в Украину, что составляет более 81% от всего импорта. 169 тыс. т поступило из Литвы, что на 44% ниже показателя прошлого года. Поставки с других направлений резко снизились.

Баланс дизтоплива в 2016 г увеличился на 9,1%, до 5,9 млн т. Импорт вырос до 5,28 млн т (+9,2%). Крупнейшим поставщиком по итогам года осталась Беларусь, поставившая 2,7 млн т ресурса в Украину, что составляет 52% от всего импорта. Благодаря восстановлению работы нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс» поставки из РФ составили 1,25 млн, т, в том числе 860 тыс. т трубопроводного. Импорт из Литвы также показал 23% роста, составив 554 тыс. т ДТ.

Внутреннее производство бензинов, сосредоточенное на Кременчугском НПЗ и Шебелинском ГПЗ, выросло на 18%, до 738 тыс. т. Таким образом, доля внутреннего производства бензинов в 2016 г. составила 33% против 30% в 2015 году. Производство ДТ «Укртатнафты» выросло на 7%, до 518 тыс. т, «Укргаздобычи» - на 14%, до 116 тыс. т. Соотношение импорта и производства ДТ осталось на прежнем уровне: 11% против 89% соответственно. В «Консалтинговой группе А-95» отметили, что показатель производства «Укртатнафты» рассчитывается с учетом среднего выхода светлых нефтепродуктов и поставок нефти на завод, поскольку ПАО прекратило отчитываться о выпуске продукции в конце 2014 г.

По словам главы «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, рост рынка светлых нефтепродуктов стал следствием постепенного восстановления промышленного потребления, а также стабилизации продаж в розничных сетях.

«В 2016 году рынок перешел к росту после двух лет кризиса, который снизил потребление нефтепродуктов на 21,2%. С учетом 30% роста потребления сжиженного газа можно говорить о том, что рынок уверенно восстанавливается», - заявил С. Куюн. По мнению эксперта, потребление нефтепродуктов уже не вернется на докризисный уровень из-за утраты Крыма и части Донбасса, растущей экономности автомобилей и продолжающегося снижения топливных затрат потребителями.

Баланс украинского рынка нефтепродуктов в 2013-2016 гг., млн т