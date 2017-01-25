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Топливно-энергетический комплекс
Производителям биоэтанола могут разрешить его продажу без участия "Укрспирта"
15:49 24.01.2017 |
Депутаты Верховной рады предлагают разрешить производителям биоэтанола продажу продукции без заключения лицензионного соглашения с ПАО «Укрспирт». Соответствующий законопроект №5674 зарегистрирован в парламенте 19 января.
Авторами законопроекта выступили Вадим Ивченко («Батькивщына»), Василий Петьовка («Воля народа»), Сергей Хлань, Владимир Мельниченко, Леонид Козаченко, Андрей Вадатурский, Григорий Заболотный и Валерий Давиденко (все - БПП) и Иван Мирошниченко («Самопомич»).
Законопроект предполагает отмену нормы об обязательной реализация биоэтанола по лицензионному соглашению с ГП «Укрспирт» или покупки лицензия за 0,5 млн грн.
По мнению авторов, недополученные средства бюджет сможет компенсировать за счет повышения ставки акциза на водочные изделия.
«Оптовая продажа биоэтанола в пределах собственного производства осуществляется их производителями на основании лицензии на производство спирта этилового», - такое изменение предлагается внести в закон Украине о госрегулировании производства и оборота спирта.
Как сообщал OilNews, в ходе международной конференции Petroleum Ukraine 2016 начальник отдела альтернативных видов топлива Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Госэнергоэффективности Наталья Лагутина презентовала законопроект относительно развития сферы производства жидких биологических видов топлива, который предполагает поэтапное увеличение количества биоэтанола и биодизеля в моторных топливах, реализуемых на территории Украины. В частности, обязательное содержание биоэтанола в бензинах с 1 января 2018 г. должно составлять не менее 3,4 энергетических процентов от общего объема продаж бензинов за отчетный период. С 1 июля 2019 г. эта доля будет увеличена до 6,9% (энергетических). При этом энергетический состав биодизеля в дизтопливе с 1 июля 2018 г. должен составлять не менее 2,7%.
Справка OilNews
До июля 2014 г. подконтрольное (тогда) народному депутату Юрию Иванющенко и его бизнес-партнеру Ивану Абрамову ГП «Укрспирт» было задействовано в теневых схемах поставки крепких алкогольных напитков. Для этого готовая продукция списывалась под видом спирта на производство биоэтанола, освобожденного от акцизного налога.
По оценкам финансовых аналитиков и экспертов рынка, воспользовавшись «биотопливным» прикрытием, организаторы теневой схемы разлили более 300 млн бутылок контрафактной водки. Из-за этого госбюджет Украины потерял около 3,5 млрд грн.
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