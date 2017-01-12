Глобальная нефтяная отрасль в этом году увеличит расходы впервые за три года после сокращения почти полумиллиона рабочих мест за время спада цен на нефть, прогнозирует Джон Грейвс из консалтинговой компании Graves & Co.

По его расчетам, с середины 2014 года и до конца 2016 года увольнения в нефтяной промышленности превысили 440,13 тыс. человек. Более 75% от этого показателя пришлось на нефтесервисные компании, буровых подрядчиков и производителей оборудования, в то время как на НПЗ - всего около 3%.

Примерно треть от общего количества сокращений рабочих мест пришлась на США.

Нефтяные компании снова начинают расширять штаты на фоне увеличения количества буровых установок на сланцевых месторождениях Северной Америки после подъема нефтяных котировок выше $50 за баррель. После беспрецедентного сокращения расходов за последние два года ожидается, что в 2017 году нефтепроизводители увеличат капзатраты на 7%, прогнозирует аналитик Barclays Дэвид Андерсон.

По официальным данным, в США число занятых в нефтегазовой отрасли американцев несколько увеличилось с пятилетнего минимума, зафиксированного в июле, сообщило агентство Bloomberg.

