Среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2016 году было минимальным за последние 17 лет, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В прошлом году показатель сократился до 1593 по сравнению с 2337 в 2015 году, а в 1999 году среднемесячное число установок составляло 1457.

Между тем в минувшем декабре общемировое количество буровых увеличилось по итогам седьмого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2016 года. В среднем в прошлом месяце в мире работало 1772 установки против 1678 в ноябре. При этом декабрьский уровень на 197 ниже показателя за аналогичный месяц 2015 года.

В США количество установок в декабре выросло на 54 относительно предшествующего месяца и составило 634, в Канаде - на 36, достигнув 209. Первый показатель является самым высоким с января, второй - с февраля 2016 года.

Количество буровых за минувший месяц в Европе увеличилось на 2 - до 99, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4, до 192, в Латинской Америке - на 3, до 184.

Между тем на Ближнем Востоке число установок уменьшилось на 4 и составило 376, что является самым низким уровнем с августа 2013 года. В Африке показатель сократился на 1 - до 78 буровых.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

