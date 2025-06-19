Рада прийняла закон про публічно-приватне партнерство

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №7508 про вдосконалення механізму публічно-приватного партнерства.

"Хоча концепт публічно-приватного партнерства в Україні існує вже давно, за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори. Завдяки змінам до законодавства ми розраховуємо, що механізм нарешті запрацює і принесе нам у найближчі роки до $1 млрд інвестицій у конкретні проєкти. Насамперед, це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об'єкти", - повідомила перша віцепрем'єр - міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, закон запроваджує гібридну модель публічно-приватного партнерства, яка поєднує бюджетне фінансування, гранти від міжнародних партнерів та приватні інвестиції. Зміни до законодавства передбачають введення додаткових гарантій для інвесторів, зокрема щодо стабільності умов договору.

Закон спрощує процедури реалізації проєктів для малих громад - відтепер для залучення коштів достатньо готової концепції без техніко-економічного обґрунтування. Крім того, держава зможе на період дії військового стану та протягом семи років після його скасування запускати спрощену процедуру для проєктів відновлення у сферах медицини, транспорту, енергетики, освіти, соціальних послуг.

"Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проєкти без дорогих ТЕО - достатньо концепту. Наприклад, маленький реабілітаційний центр, садочок чи доступне житло. А державні компанії, як-от Укрзалізниця, - запускати публічно-приватне партнерство без бюрократичного лабіринту. Це дозволить їм відновлювати вокзали, а Укренерго - електромережі", - пояснила Свириденко.

Вона додала, що прийнятий закон запроваджує зміни у понад 30 секторальних законів, завдяки чому публічно-приватне партнерство стане можливим у сферах, де раніше цьому перешкоджали юридичні бар'єри.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, закон передбачає спрощення процедур залучення коштів для малих проєктів вартістю до EUR5,5 млн. Він також гармонізує українське законодавство у сфері публічно-приватного партнерства з європейськими стандартами.

"Це не просто інвестиційна реформа - це інструмент швидкого запуску відбудови там, де це потрібно найбільше. Саме тому його ухвалення - важливий сигнал міжнародним партнерам: сподіваємось, що на Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі Україна матиме змогу представити не лише стратегічні плани, а й дієву законодавчу основу для їх реалізації через співпрацю з приватним сектором", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала законопроєкт №7508 у першому читання у жовтні 2022 року.