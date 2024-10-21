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Зеленський підписав закон про «прозоре будівництво»: Замовники публікуватимуть ціни будматеріалів у Prozorro
16:25 21.10.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".
Закон повернули з підписом голови держави 21 жовтня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №11057 на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні 19 вересня.
Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації.
Згідно із пояснювальною запискою, це має забезпечити прозорість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва.
Зокрема, законом встановлюється, що договір про закупівлю та всі додатки до нього (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі має публікуватися протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
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