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АНАЛІТИКА

Рада дозволила використовувати компенсації за зруйноване житло для отримання пільгової іпотеки

17:54 22.02.2024 |

Право

 

Житловий сертифікат "єВідновлення" відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки "єОселя".

Відповідний законопроєкт №10208 підтримали депутати Верховної Ради в другому читанні 22 лютого.

"Відтепер власники зруйнованого житла мають більше можливостей для придбання нової оселі. Якщо вартість обраної ними нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом "єВідновлення", вони можуть отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування "єОселя", скористатись яким можна як на первинному, так і на вторинному ринку", - пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Загалом, зазначила Шуляк, до можливості використовувати сертифікати "єВідновлення" для придбання житла на первинному ринку українці поки придивляються - станом на 22 лютого в таке житло інвестували лише 14 власників сертифікатів "єВідновлення".

Однак розширення можливостей використати сертифікат, після набуття чинності законопроєкту №10208, може прискорити цей процес.

Станом на 22 лютого українці використали вже 864 житлових сертифікати "єВідновлення" на придбання нових осель. Ідеться як про квартири, так і про приватні будинки. Більшість угод - 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку. Загальна сума використаних сертифікатів - 1,8 млрд грн. Загалом же, станом на цей день було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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