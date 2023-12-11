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АНАЛІТИКА

Рада зробила крок до врегулювання питань придбання житла з використанням житлового сертифікату

09:39 11.12.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із забороною відчуження об'єктів нерухомого майна, придбаних із використанням житлового сертифіката.

Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За відповідне рішення проголосувало 240 народних депутатів, додав парламентарій.

За його словами, ухвалення цього документа створює правові підстави для передачі отримувачем компенсації в іпотеку житла, що придбане з використанням житлового сертифікату, з метою забезпечення виконання своїх зобов'язань за рахунок такого житла; розширює можливості отримувачів компенсації щодо задоволення своїх житлових потреб шляхом залучення до оплати різниці вартості житла кредитних коштів; звернення стягнення на житло, що придбане з використанням житлового сертифікату.

Як повідомлялося, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із забороною відчуження об'єктів нерухомого майна, придбаних (у тому числі проінвестованих/профінансованих) з використанням житлового сертифіката на придбання об'єкта житлової нерухомості" зареєстрований у Верховній Раді 3 листопада.
 

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