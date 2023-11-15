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Цифровий безвіз: Кабмін дозволив електронні підписи країн ЄС в Україні

22:50 14.11.2023 |

Право

Цифровий безвіз: Кабмін дозволив електронні підписи країн ЄС в УкраїніКабінет міністрів підтримав постанову, яка, зокрема, дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Також ухвалена постанова дозволяє вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг.

"Це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами та надавати електронні довірчі послуги в нашій державі.

Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема, при веденні бізнесу. Крім того, посприяють повноцінному використанню українських е-підписів за кордоном та шерингу е-документів ЄС в Україні.

Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами", - пояснили в міністерстві.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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