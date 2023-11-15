Кабмін хоче дати повноваження НАЗК перевіряти майно чиновників, придбане до держслужби

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скасувати обмеження повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо перевірки майна, придбаного декларантами до призначення на посаду державної служби.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України".

Законопроєкт пропонує скасувати обмеження повноважень НАЗК щодо:

* продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки,

* перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби.

Крім того, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро (НАБУ) із 700 до 1000 людей.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення інституційної спроможності НАБУ".

Законопроєкт пропонує збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб, передбачивши збільшення кількості осіб начальницького складу із 500 до 750 осіб.

Водночас, враховуючи обмеженість фінансування в умовах воєнного стану, зазначені норми пропонується реалізувати, передбачивши в прикінцевих і перехідних положеннях документа можливість поетапного проведення конкурсів на заміщення додаткових вакантних посад.