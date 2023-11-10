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Уряд пропонує не карати за деякі порушення правил ввезення авто, переданих ЗСУ
23:21 10.11.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, переданого військовим.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 10 листопада, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
Законопроєктом, зокрема, пропонується скасувати відповідальність за окремі види порушень ввезення в Україну (у тому числі тимчасового) під час дії воєнного стану транспортних засобів особистого користування, якщо документально підтверджено їх передачу Збройним силам України, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням, Держспецзв'язку, військовим адміністраціям та іншим суб'єктам, що відповідно до закону здійснюють боротьбу з тероризмом.
Зазначається, що зміни до Митного кодексу мають створити умови для справедливого розгляду судами справ про порушення митних правил та вибору виду і розміру адміністративного стягнення.
Так, запропоновано враховувати всі обставини справи: характер вчиненого протиправного діяння, форму вини, характеристики особи, наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.
Як повідомлялось, із 7 листопада 2023 року втратили чинність норми, що передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення митниці.
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