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Посли G7 високо оцінили роботу ВККС України після спільної зустрічі

09:16 10.11.2023 |

Право, Політика

 

Посли G7 високо оцінили роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України після спільної зустрічі в четвер.

"Посли G7 зустрілися з ВККС України. Ми високо оцінили досягнення з червня і наголосили на важливості відновлення прозорого добору кваліфікованих суддів, роботи з громадянським суспільством", - ідеться в заяві послів у соцмережі Х (колишньому Твіттері).

За їхніми словами, "це життєво важливо для реформ України відповідно до її європейського шляху і для інвестицій приватного сектора в українську державу".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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