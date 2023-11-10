Посли G7 високо оцінили роботу ВККС України після спільної зустрічі

Посли G7 високо оцінили роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України після спільної зустрічі в четвер.

"Посли G7 зустрілися з ВККС України. Ми високо оцінили досягнення з червня і наголосили на важливості відновлення прозорого добору кваліфікованих суддів, роботи з громадянським суспільством", - ідеться в заяві послів у соцмережі Х (колишньому Твіттері).

За їхніми словами, "це життєво важливо для реформ України відповідно до її європейського шляху і для інвестицій приватного сектора в українську державу".