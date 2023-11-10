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АНАЛІТИКА

ВР має намір до кінця листопада розглянути законопроєкти про обіг зброї

23:19 09.11.2023 |

Право

 

Верховна Рада доручила комітету з питань правоохоронної діяльності підготувати законопроєкти про обіг зброї до розгляду на пленарному засіданні, яке планують провести до кінця листопада.

Відповідну пропозицію вніс голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пленарному засіданні парламенту в четвер, це рішення підтримали 273 народні депутати.

"Я пропоную доручити комітету з питань правоохоронної діяльності підготувати до розгляду питання про закони про зброю (№№5708, 5709 і 9539 кабмінівський... 38). Підготувати доручення, проголосувати, щоб комітет відпрацював, і ми могли вже проголосувати за це в залі", - сказав він.

Як повідомлялося, ВР підтримала в першому читанні законопроєкт №5708 про обіг цивільної вогнепальної зброї ще 23 лютого 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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