Рада кардинально спростить оформлення землі під забудову промисловими підприємствами і складами

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови", який передбачає кардинальне спрощення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок.

Прийтяття відповідного законопроєкту №9627 за основу підтримали 239 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується встановити спрощений порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок на час воєнного стану та п'ять років після його завершення.

Цими змінами пропонується спростити порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок (крім земель, віднесених до категорій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, земель водного фонду, рекреаційного, лісогосподарського призначення) на територіях за межами населених пунктів у разі якщо стосовно таких територій відсутня затверджена містобудівна документація на місцевому рівні.

Спрощений порядок зміни цільового призначення ділянок діятиме для розміщення таких об'єктів:

* будівель промислових та складів;

* будівель сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства;

* трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі (крім магістральних нафтопроводів та магістральних газопроводів);

* комплексних промислових споруд (крім підприємств та споруд підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів; споруд та печей для спалювання відходів; електростанцій атомних).

Відповідно до положень законопроєкту зміна цільового призначення земельних ділянок в таких випадках здійснюється:

* за рішенням власника земельної ділянки шляхом подання ним заяви про внесення відомостей про змінене цільове призначення земельної ділянки до Державного земельного кадастру;

* без розроблення документації із землеустрою;

* на підставі мотивованого висновку органу містобудування та архітектури про дотримання обмежень у використанні земель, який є особливим видом містобудівних умов та обмежень.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення "сприятиме відновленню економіки України під час дії воєнного стану та після закінчення воєнних дій шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для швидкій реалізації проектів будівництва об'єктів промисловості".

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що спрощений порядок зміни цільового призначення пропонується застосувати до земель сільськогосподарського призначення, у тому числі особливо цінних, земель оздоровчого призначення, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони тощо.

Водночас у проєкті не визначені будь-які обмеження щодо розміру земельних ділянок, віднесених до категорій земель, щодо яких допускається зміна їх цільового призначення.

"На практиці реалізація запропонованих у проекті новел щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок... може спричинити їх неконтрольовану забудову, особливо навколо великих міст, ситуація із забудовою яких і так є критичною на сьогоднішній день", - попереджають експерти.

Крім цього, Головне експертне управління ВР вказує, що запровадження такого підходу збільшує корупційні ризики у цій сфері, оскільки чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено з однієї категорії на іншу, у проєкті не визначено.