Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, відповідно до якого скасовують вступ на заочну та вечірню форму навчання. Однак сьогодні стало відомо, що студенти все ж зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.

Про це РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в пресслужбі МОН.

Про що йдеться в законопроєкті

Ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:

* у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років

* у 2024 році випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література)

* здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації

* для учнів, які завершують здобувати початкову середню освіту у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування

Серед іншого також була норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Проте комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав цю норму.

Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання. Це в коментарі нашому виданню підтвердили в пресслужбі МОН.