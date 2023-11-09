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Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні
8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, відповідно до якого скасовують вступ на заочну та вечірню форму навчання. Однак сьогодні стало відомо, що студенти все ж зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.
Про це РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в пресслужбі МОН.
Про що йдеться в законопроєкті
Ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:
* у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років
* у 2024 році випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література)
* здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації
* для учнів, які завершують здобувати початкову середню освіту у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування
Серед іншого також була норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Проте комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав цю норму.
Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання. Це в коментарі нашому виданню підтвердили в пресслужбі МОН.
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