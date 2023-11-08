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АНАЛІТИКА

Рада скасувала заочну і вечірню вищу освіту

17:12 08.11.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року", який передбачає скасування вечірнього та заочного навчання у вищих учбових закладах.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10092 в цілому підтримали 285 нардепів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Закон передбачає, що з 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення "сприятиме формуванню контингенту здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, збереженню інтелектуального потенціалу нації, стимулюватиме до навчання в Україні, знизить соціальну напругу в суспільстві в частині визначеності правил та вимог вступної кампанії 2024 року".

Як повідомлялося, раніше з ініціативою скасувати заочну та вечірню форми отримання вищої освіти виступив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Водночас він пообіцяв внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме дистанційну форму навчання, а також низку інших змін.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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