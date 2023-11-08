Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР удосконалила законодавство щодо цивільного захисту
16:30 08.11.2023 |
Верховна Рада удосконалила законодавство щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.
За відповідний законопроєкт №9274 "Про внесення змін до законів щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" у цілому проголосували 269 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт визначає повноваження державних органів у сфері цивільного захисту: органів судової влади, Служби безпеки України, а також уточнює завдання для єдиної державної системи цивільного захисту в особливий період.
Документ також удосконалить управління єдиної державної системи цивільного захисту, деталізує норми створення фонду захисних споруд цивільного захисту, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту. Крім цього, законопроєкт уточнює завдання з підготовки органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення та забезпечення пожежної і техногенної безпеки.
Законопроєкт також прописує порядок забезпечення охорони життя і здоров'я людей у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах. Згідно з пропонованими змінами до Водного кодексу, забезпечення охорони життя і здоров'я громадян у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах покладається на орендаря водного об'єкта, якщо це обумовлено договором оренди, а також на керівництво суб'єкта господарювання, а щодо фізичних осіб підприємців - особисто. Законопроєкт передбачає і відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів і підрозділів ДСНС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо України, де відзначено прогрес у реформах
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
|У Конгресі США схвалили передачу Україні активів рф
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Міністр транспорту США оголосив про призначення радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
|Рада ратифікувала приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС
|Шмигаль запропонував Раді призначити Коваля головою Фонду держмайна
|Дефіцит професійних кадрів на будмайданчиках - до 50%, при цьому зарплати зростають на 20% і більше - опитування девелоперів
|Румунія випередила Польщу за обсягами постачань LPG в Україну
|Рада скасувала заочну і вечірню вищу освіту
Бізнес
|Чехія та Словаччина програють Польщі й Угорщині перегони за виробництво електромобілів – Bloomberg
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві