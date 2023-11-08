ВР удосконалила законодавство щодо цивільного захисту

Верховна Рада удосконалила законодавство щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

За відповідний законопроєкт №9274 "Про внесення змін до законів щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" у цілому проголосували 269 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт визначає повноваження державних органів у сфері цивільного захисту: органів судової влади, Служби безпеки України, а також уточнює завдання для єдиної державної системи цивільного захисту в особливий період.

Документ також удосконалить управління єдиної державної системи цивільного захисту, деталізує норми створення фонду захисних споруд цивільного захисту, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту. Крім цього, законопроєкт уточнює завдання з підготовки органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення та забезпечення пожежної і техногенної безпеки.

Законопроєкт також прописує порядок забезпечення охорони життя і здоров'я людей у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах. Згідно з пропонованими змінами до Водного кодексу, забезпечення охорони життя і здоров'я громадян у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах покладається на орендаря водного об'єкта, якщо це обумовлено договором оренди, а також на керівництво суб'єкта господарювання, а щодо фізичних осіб підприємців - особисто. Законопроєкт передбачає і відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів і підрозділів ДСНС.