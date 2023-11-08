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ВР посилила кримінальну відповідальність за службову недбалість, що призвела до смерті людини
16:02 08.11.2023 |
Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за службову недбалість, що призвела до смерті людини.
За відповідний законопроєкт №4634 "Про внесення змін до ст. 367 Кримінального кодексу" в цілому проголосували 286 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
Законопроєкт доповнює ст. 367 Кримінального кодексу новою ч. 3, яка встановлює кримінальну відповідальність за службову недбалість, що призвела до загибелі людини. Санкція зазначеної кримінально-правової норми передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 2 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.
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