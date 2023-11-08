ВР має намір упорядкувати автоматичне надання статусу УБД

Верховна Рада планує впорядкувати процедуру автоматичного отримання військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД).

Ухвалення двох схожих законопроєктів №10062 і №9681 у першому читанні підтримали 295 і 286 народних депутатів відповідно на пленарному засіданні в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі "ТікТок" веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Перед голосуванням авторські колективи ухвалили спільне рішення підготувати узагальнений і узгоджений документ, який буде винесено для розгляду в другому читанні.

Законопроєкт №10062 пропонує вдосконалити порядок опрацювання та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та отримання статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Він також спрямований на спрощення процедури отримання статусу УБД. Зокрема, пропонується систематизувати роботу державних реєстрів і забезпечити обмін даними між цими реєстрами.

У законопроєкті №10062 парламентарії пропонують доповнити реєстр максимально повними даними про кожного захисника, розширити перелік інституцій, які мають доступ до реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, та налаштувати обмін цими даними так, щоб захисник міг подавати запити в електронній формі, а всі відповідальні посадові особи мали доступ до даних у реєстрі. Головною умовою має бути захищеність персональних даних військових.

Згідно з законопроєктом №9681, підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань. Командир військового формування зобов'язаний не пізніше ніж у триденний строк надіслати такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Держатель Реєстру не пізніш як у триденний строк з дня надходження документа оформляє електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код). Цифрова картка невідкладно надсилається на мобільний телефон військовослужбовця та, за його бажанням, члена його сім'ї. Під час оформлення електронної особової картки УБД забороняється вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім'я якої оформлюється така картка.

Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій пред'являється для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. За бажанням військовослужбовця держатель реєстру також може видано посвідчення учасника бойових дій у паперовому вигляді.

Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу. Моментом отримання статусу учасника бойових дій вважається момент створення особистої електронної картки учасника бойових дій. Реєстр електронних особистих електронних карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.