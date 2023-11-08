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Рада врегулювала питання забезпечення переселенців тимчасовим житлом
15:53 08.11.2023 |
Верховна Рада врегулювала питання забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і передбачила додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення під час воєнного стану.
Ухвалення відповідного законопроєкту №9310 в цілому на засіданні парламенту в середу підтримали 285 народних депутатів.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі "Тік-Ток" веде депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
Законопроєкт передбачає надання окремим категоріям ВПО додаткових гарантій щодо недопущення їх примусового виселення з житла для тимчасового проживання під час дії воєнного стану.
Згідно з пропонованими змінами до закону, фонди житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формують органи місцевого самоврядування. Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.
Водночас, згідно із законопроектом, у період дії воєнного стану категорії внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови сплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строків, визначає Кабінет міністрів.
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