Рада врегулювала питання забезпечення переселенців тимчасовим житлом

Верховна Рада врегулювала питання забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і передбачила додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення під час воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9310 в цілому на засіданні парламенту в середу підтримали 285 народних депутатів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі "Тік-Ток" веде депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Законопроєкт передбачає надання окремим категоріям ВПО додаткових гарантій щодо недопущення їх примусового виселення з житла для тимчасового проживання під час дії воєнного стану.

Згідно з пропонованими змінами до закону, фонди житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формують органи місцевого самоврядування. Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.

Водночас, згідно із законопроектом, у період дії воєнного стану категорії внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови сплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строків, визначає Кабінет міністрів.