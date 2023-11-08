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АНАЛІТИКА

Рада включила історію України та іноземну мову до ДПА

15:51 08.11.2023 |

Право

 

Верховна Рада повернула в українських школах проведення державної підсумкової атестації (ДПА) з чотирьох обов'язкових предметів, зокрема, з історії України та іноземної мови.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 9046 у цілому підтримали 286 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі Тік-Ток веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт пропонує встановити (у ст.17 закону), що на кожному рівні повної загальної середньої освіти обов'язковій перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають не лише результати навчання з державної мови та математики, а й результати навчання з історії України та іноземної мови (окрім мови держави, яка визнана Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом").

Законопроєкт також пропонує у ст.44 закону встановити, що державні стандарти атестації мають передбачати вільне володіння державною мовою, необхідний рівень математичної компетентності, знання історії України, володіння іноземною мовою всіма учнями закладу освіти, які закінчують здобуття повної загальної середньої освіти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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