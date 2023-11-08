ВР спростила процедуру надання статусу ветерана

Верховна Рада спростила процедуру надання статусу ветерана війни.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9141 у другому читанні та в цілому підтримали 278 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі ТікТок веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт пропонує внести зміни до низки статей закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які регламентують питання надання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого (померлого) захисника або захисниці.

Ці зміни полягають у тому, щоб за заявою такої особи або її представника відповідні комісії або структурні підрозділи із соціального захисту населення під час ухвалення рішення витребували у відповідальних органів документи, які є підставою для надання статусу.

Водночас у законопроєкті уточнюється, що відповідальний орган або особа, які мають необхідні документи, зобов'язані надати відповідь на запит не пізніше ніж через 30 днів із дня його надходження.