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Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до середини лютого 2024 року
Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Парламент підтримав закони (№10211 та №10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За - 329", - зазначив він.
Так, за словами нардепа, дія військового стану та загальної мобілізації продовжена з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів - до 14 лютого 2024 року.
Це вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Востаннє воєнний стан продовжували у серпні - до 15 листопада.
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