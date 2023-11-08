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АНАЛІТИКА

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до середини лютого 2024 року

13:05 08.11.2023 |

Право, Політика

 

Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Парламент підтримав закони (№10211 та №10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За - 329", - зазначив він.

Так, за словами нардепа, дія військового стану та загальної мобілізації продовжена з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів - до 14 лютого 2024 року.

Це вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Востаннє воєнний стан продовжували у серпні - до 15 листопада.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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