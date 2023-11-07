Кабмін знову вніс зміни до порядку блокування податкових накладних для бізнесу

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку та про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Зміни спрямовані на забезпечення вдосконалення критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків з урахуванням обсягу та питомої ваги його ризикових операцій з метою запобігання набуттю доброчесним платником податку на додану вартість статусу ризикового", - уточнив Мельничук.

Він додав, що внесені зміни також покликані удосконалити автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, в частині доопрацювання положень щодо ознаки безумовної реєстрації та показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Він пояснив, що зміни до порядків внесено на виконання закону №3219-ІХВ від 30 червня, яким Рада також скасувала більшість податкових пільг для бізнесу, запроваджених на початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося, за даними останніх опитувань представників бізнесу, найбільшою проблемою у взаємодії з органами влади вони вказують блокування податкових накладних - на це скаржаться 44,1% підприємств. У червні цей показник трохи знизився у порівнянні з квітнем (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.