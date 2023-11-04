Зеленський підписав «євроінтеграційний» закон про національні спільноти

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав закон щодо національних меншин, який є однією із семи вимог Європейської комісії для подальшого руху України до членства в ЄС.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда".

Про підписання законопроєкту голова держави сказав у контексті підготовки до наступного тижня, коли Єврокомісія має оприлюднити оцінку прогресу євроінтеграції України.

"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз", - оголосив Зеленський.

Нагадаємо, йдеться про закон, який вносить зміни до вже чинного закону "Про національні меншини (спільноти)" і який Верховна рада схвалила ще 21 вересня.

Положення ухваленого закону частково враховують рекомендації Венеційської комісії, яка критикувала попередню редакцію документа. Водночас виконання всіх рекомендацій не є можливим, оскільки деякі з них обмежують права української мови.

За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Перед цим до України має приїхати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.