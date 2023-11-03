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Комітет Ради підтримав уточнену редакцію законопроєкту про медичний канабіс
18:07 03.11.2023 |
Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування підтримав до другого читання уточнену редакцію урядового законопроєкту про медичний канабіс (законопроєкт №7457).
"За результатами додаткового опрацювання законопроєкту з урахуванням результатів лінгвістичної експертизи, зауважень Головного юридичного управління Апарату ВРУ та наданих пропозицій Міністерства охорони здоров'я України щодо уточнення окремих положень редакції законопроєкту, сформовані додаткові пропозиції, які запропоновано врахувати при підготовці доопрацьованої порівняльної таблиці", - сказано в повідомленні Комітету.
Зокрема, відповідно до уточненої редакції однозначно встановлюється, що вирощену рослину медичних конопель спочатку використовують для виготовлення з неї активного фармацевтичного інгредієнту (АФІ) та подальшої його реєстрації як лікарської субстанції, з якої вже потім буде виготовлено лікарський засіб, що застосовуватиметься у медичній практиці. Для однозначного розуміння цих норм по усьому тексту запропоновано уточнити, що обіг конопель для медичних цілей допускається саме для виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів із метою подальшого їх застосування у медичній практиці.
Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану Комітетом остаточну редакцію проєкту закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни в другому читанні та в цілому як закон із техніко-юридичними правками.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що до ліків на основі канабісу застосовуватиметься такий самий суворий контроль, як і до наркотичних та психотропних ліків.
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