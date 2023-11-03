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Фінкомітет ВР рекомендував прийняти за основу законопроєкт, який удосконалює ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор

12:31 03.11.2023 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №10101 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей", повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Заступник голови комітету Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі, що таке рішення підтримали 22 члени комітету.

"Головним завданням цього законопроєкту передусім можна назвати вдосконалення ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей з метою недопущення зловживань положеннями чинного законодавства в частині унеможливлення повернення на ринок азартних ігор суб'єктів господарювання, які з початку воєнного стану не платили за ліцензії", - написав Гетманцев у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Він уточнив, що законопроєктом також передбачено встановлення додаткових вимог до ліцензіатів у сфері організації та проведення азартних ігор і підстав для анулювання ліцензій у цій сфері та встановлення плати для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність із випуску та проведення державних лотерей, до державного бюджету України у вигляді відрахувань від проведення державних лотерей до оголошення результатів першого конкурсу.

Железняк додав, що законопроєкт вилучає норму, яку колись пролобіювали під себе деякі оператори лотерей, що для ліцензії обов'язковим є досвід роботи саме в Україні.

Він нагадав, що борг операторів перед державою через несплату ліцензій сягнув уже 1,3 млрд грн, і тому законопроєкт має принести кілька додаткових мільярдів до бюджету.

Фінкомітет ВР також підтримав у цілому законопроєкт від Нацбанку №9422 про вдосконалення держрегулювання ринків фінансових послуг, яким, зокрема, запроваджується обмеження на ставку мікрокредитування на рівні 1% на добу.

Железняк наголосив, що 20 членів комітету проголосували "за" і лише один - "проти".

Як повідомлялося, законопроєкт №9422 зареєстровано в парламенті 26 червня 2023 року.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, пропонується встановити вимоги обов'язкового зазначення в договорі про споживчий кредит інформації про денну відсоткову ставку (крім кредитів під забезпечення заставою/іпотекою або правом довірчої власності), заборонити встановлювати в договорі про споживчий кредит умову продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом.

Серед інших нововведень - зобов'язання кредитора передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

Крім того, законопроєкт пропонує вивести нормативно-правові акти Нацбанку, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, з-під сфери дії закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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