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Комітет Ради схвалив до повторного другого читання законопроєкт про «військовий» ПДФО
13:59 31.10.2023 |
Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до повторного другого читання законопроєкт №10037 щодо "військового" ПДФО та акцизу.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Текст майже не змінився порівняно з версією, яку виносили до цього на друге читання (там, де набрало 223 голосів): 11 правок враховано та 1600 правок відхилено", - уточнив він.
Також нардеп нагадав норми законопроєкту, який було винесено на друге читання. Із 1 жовтня по 31 грудня 2023 року передбачалося спрямування "військового" ПДФО до державного бюджету в пропорції 50% на 50% - ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).
Із 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військове" ПДФО розподіляється в таких пропорціях: 45% - ДСЗІ на дрони (за прогнозом, понад 43 млрд грн), 45% - Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (понад 43 млрд грн) та 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).
Наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №10037 у першому читанні. Однак 17 жовтня парламент не зміг ухвалити відповідну законодавчу ініціативу в другому читанні. За ухвалення проголосували 223 народні депутати з 226 мінімально необхідних. Парламентарі відправили проєкт закону на повторне друге читання.
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