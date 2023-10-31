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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про компенсації за ремонт зруйнованого житла

12:48 31.10.2023 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, йдеться про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна - розширення форм компенсації за програмою "єВідновлення". Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт.

Зазначається, що це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Як нагадали у Мінреінтеграції, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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